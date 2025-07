GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS CONMEMORÓ 157 AÑOS DE LA ESCUELA DE GRUMETES DE LA ARMADA DE CHILE

​Este 04 de julio, en solemne ceremonia en el galpón de formación de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, se conmemoró el 157 aniversario de fundación de la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisternas”, alma mater de la Gente de Mar de la Armada de Chile.



La ceremonia fue presidida por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Jorge Castillo, acompañado por el Gobernador Marítimo de Punta Arenas, instancia que fue un punto de encuentro, recuerdo y reflexión en torno a la importancia de esta histórica “Escuela de altivos marineros”, la cual marca un antes y un después para quienes pasaron por sus aulas, dándose lectura al Mensaje del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera, además de la intervención del Suboficial Mayor Roberto Araneda, condestable de la Gobernación Marítima y del Cabo Segundo Litoral Joaquín Méndez, dotación de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas.



De esta manera que, bajo el pabellón de la Escuela de Grumetes, en su intervención el Suboficial Mayor Roberto Araneda recordó parte de la historia de la Escuela de Grumetes, así como también destacando que “debemos estar orgullosos y agradecidos de los marinos del pasado, y a través de ellos proyectar el futuro de nuestra Armada y de nuestra patria, ser fieles a los principios inculcados en nuestra querida Escuela, cumpliendo siempre con el deber puesto que somos parte de una institución que nació con y para la patria”.



Por su parte el Cabo Segundo Litoral Joaquín Méndez, compartió memorias y recuerdos en torno de su paso por la Escuela de Grumetes, instancia en donde relato parte de los pasajes de su experiencia, destacando que “cada día nos levantábamos alarmantes, listos a iniciar nuestro día con un baño de mar, el cual es símbolo de templanza espíritu y fuerza mental, seguir con clases e instrucción, siendo el toque de silencio se vuelve envolvente, símbolo de finalizar un día extenuante”, añadiendo que “todo cambia cuando me pongo el uniforme y la gente me ve de forma distinta, pues al parecer todos se dan cuenta que cada cuello marinero es un emblema de resiliencia, sacrificio, honor y de una historia que aún no ha sido contada”.



Posteriormente, el Capellán de la Tercera Zona Naval, Capitán de Corbeta Servicio Religioso José Bravo, procedió a bendecir una imagen de Nuestra Señora del Carmen, la cual fue ubicada en el segundo piso de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, instancia en donde recordó la importancia y trascendencia en la identidad nacional, destacando su vinculación con Chile y nuestra patria desde los tiempos de la independencia, presente en distintas unidades y reparticiones de la Armada de Chile.



La ceremonia culminó con la entonación del himno de la Escuela de Grumetes, ocasión en donde se recordaron 157 años de historia, en donde hombres y mujeres de distintos lugares se han forjado en el rigor y exigencia para servir a Chile a través del mar, herederos de una larga tradición que cruza ya tres siglos.