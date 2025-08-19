HISTÓRICA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA CROACIA PERMITE EL RETORNO A LA JORNADA COMPLETA

Durante la tarde del lunes 18 de agosto, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic; el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez; el seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero; y el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública, Jorge Valdés Oróstica; visitaron, junto a su directora, Cecilia Quiñones Álvarez, las obras de mejoramiento en la Escuela República de Croacia, avaluadas en $ 299.114.988.

El proyecto de Conservación financiado por la Dirección de Educación Pública y ejecutado por el SLEP Magallanes, desde el mes de junio, ha permitido el retorno a la jornada completa de sus 454 alumnos, que cursan desde pre kinder a 8° año básico, antes de lo previsto.

“Nunca se habían hecho obras de esta magnitud en la historia de este establecimiento, casi a 70 años de su construcción. Hoy volvemos a la jornada completa. Una escuela que los niños ven que quedó hermosa, iluminada, colorida. Han estado muy contentos, tuvieron acceso ya desde hoy al patio también, así que ha sido un día especial para todos porque nos llena alegría a toda la comunidad y también a las familias que tuvieron que hacer esfuerzos para acomodarse a las situaciones que estuvimos enfrentando, pero siempre con el bien entendido que era en beneficio de los estudiantes que pasan gran parte del día dentro de nuestra escuela”, expresó su directora, Cecilia Quiñones Álvarez.

Al ser consultado, por las obras de infraestructura en su escuela, el estudiante del 5°B, Emiliano Hernández, dijo estar “muy contento. Me ha parecido bien porque han mejorado muchas cosas que no estaban antes y me gustaron los cambios, el cambio de las puertas. Porque antes había muchas cosas que estaban como rotas, pero ahora ya no y sirven mucho”.

Dentro de las principales obras realizadas destacan: el reemplazo de 760 m2 de baldosa y fléxit en todos los pasillos y el comedor por porcelanato, el cambio de 36 ventanas dobles de madera (ubicadas en los pasillos que colindan con patio interior) por ventanas de PVC con vidrio termopanel. Y la sustitución de 109 equipos fluorescentes, por dispositivos LED de alta eficiencia. Además, fueron pintados 2.153 m2 de cubierta, se renovaron 458 ml de canales de aguas lluvias y 237 ml de bajadas de aguas lluvia de PVC de 75 mm.

Cabe señalar que este proyecto de Conservación, que tiene como fecha de término el mes de octubre de este año, se encuentra en su etapa final donde solo resta el cambio de algunas puertas de las salas de clases, las cuales están construidas de madera de lenga, y parte de la pintura en la fachada exterior que tiene un 90% de avance.

El delegado presidencial de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic, afirmó que “estamos haciendo una visita a la Escuela Croacia, después de una inversión cercana a los 300 millones de pesos que mejoró un recambio de piso, techo, pintura, ventanas, la iluminación y en palabras de las y los estudiantes se notó el cambio, harta luminosidad. Cuando hablamos de fortalecer la educación pública y la preocupación que tenemos como gobierno del Presidente Gabriel Boric, se tiene que materializar en proyectos como estos”.

Por su parte, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, indicó que “estamos muy contentos porque hoy día ya los estudiantes de la Escuela República de Croacia, del Servicio Local de Educación Pública, están plenamente integrados a la jornada escolar completa. Lo hemos conversado con la directora, lo ha mencionado el delegado. Acá ha existido una muy buena coordinación con la empresa que ha podido avanzar en la gran mayoría de las obras, que impactan positivamente en lo que es el trabajo de la comunidad educativa, de los docentes, de los estudiantes. Vemos los espacios más luminosos y eso efectivamente también ayuda a todo el trabajo que se realiza acá en la escuela”.

El seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, señaló que “estamos frente a un compromiso que habíamos tomado como gobierno cuando asumimos la educación pública a través del Servicio Local, de poder ir normalizando las distintas escuelas y hacer los cambios estructurales. Lo que hoy día vemos en la Escuela Croacia, favorece a más de 450 niños y a más de 450 familias que hoy día se están viendo favorecidas dentro de un espacio de seguridad que nosotros esperamos que así sea en cada una de las escuelas”.

El director ejecutivo(s) del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, informó que “el porcentaje de avance en la escuela es mayor al 90% y hoy en día esta inversión es parte de lo que establece también la Estrategia Nacional de Educación Pública dentro de sus ejes, que tiene que ver con la infraestructura escolar. Creo que es muy importante relevar el hecho de que la cartera de proyectos del subtítulo 31 que tiene el Servicio Local de Educación Pública va justamente en vías de solucionar temáticas comprendidas dentro de lo que es la infraestructura escolar. Por lo tanto, estamos muy contentos del avance que tiene acá la Escuela Croacia y también de que podamos seguir avanzando en los proyectos que teníamos contemplados para el año 2025”.

