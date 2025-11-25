Punta Arenas,
25 de noviembre de 2025

PATAGONIA REBELDE. FALLECIÓ CARLOS VEGA DELGADO, PERIODISTA Y REFERENTE MAGALLÁNICO DE LA MEMORIA OBRERA

​Este lunes 24 de noviembre falleció a los 74 años Carlos Vega Delgado, periodista, investigador, ex preso político y escritor nacido en la Patagonia chilena. Su partida deja un vacío en la memoria histórica regional, pero también en la lucha por rescatar y visibilizar las luchas de los trabajadores y los pueblos originarios de Magallanes, un terreno que Vega Delgado supo transitar con la pluma afilada y la convicción de que la memoria es un arma para los oprimidos.

carlos-vega-delgado-728x728-7f132

Un referente en el periodismo y la investigación patagónica

Vega Delgado egresó en 1971 de la Universidad de Concepción y rápidamente se hizo un nombre en medios como la radio La Voz del Sur y los diarios La Prensa Austral y El Magallanes. Pero no se conformó con el periodismo tradicional: a fines de los años 80 fundó la imprenta y editorial Atelí, que se transformó en un verdadero semillero de voces nuevas, impulsando a escritores y temas que la prensa hegemónica solía ignorar. La imprenta y la posterior creación de la Revista Impactos —con 120 números publicados entre 1989 y 2003— marcaron un antes y un después para la cultura de Magallanes, con investigaciones profundas y una agenda que puso en el centro las luchas obreras, la situación de los pueblos originarios y el patrimonio histórico de la región.

Escritor y luchador por la memoria colectiva

Entre sus obras más destacadas se encuentran "La leyenda de Pascualini" (1993), "El crimen del Cerro de la Cruz" (1994), y sobre todo, libros que abordaron de frente la historia de la masacre obrera y la represión a los trabajadores en la Patagonia. "La masacre en la Federación Obrera de Magallanes. El movimiento obrero patagónico-fueguino hasta 1920" (1996) es un texto clave para entender cómo el capitalismo y el Estado no dudaron en reprimir brutalmente a quienes se levantaron por mejores condiciones de vida y trabajo. Además, sus investigaciones sobre los pueblos originarios y sobre crímenes cometidos contra los indígenas de Tierra del Fuego —como "Cuando el cielo se oscurece" (1995) y "Vejámenes inferidos a indígenas de Tierra del Fuego" (2002, 2013)— aportaron a una visión integral de la opresión en la región.

En base a su investigación, se realizó la película "Fuego, en la Federación Obrera de Magallanes" (2016), producida por la Universidad de Magallanes (Chile).

Un homenaje en vida y un legado para el futuro

En julio de este año, en el Día del Periodista en Chile, Vega Delgado fue homenajeado por el Colegio de Periodistas de Magallanes y de la Antártica Chilena, reconociendo su invaluable aporte a la cultura y la profesión en toda la Patagonia. Pavel Oyarzún, escritor local, lo definió como el impulsor de "la mayor empresa cultural de los últimos 40 años" y un ejemplo de innovación. Elías Barticevic, del Colegio de Periodistas, remarcó su rol como formador y su empeño en instalar en la agenda regional temas centrales para las y los trabajadores: la memoria obrera, la defensa ambiental, la investigación científica y la historia de los pueblos originarios.

La memoria obrera, una bandera que no se baja

La pérdida de Carlos Vega Delgado invita a reafirmar la importancia de rescatar y defender la memoria de las luchas y masacres perpetradas contra los trabajadores. Como señalan desde La Izquierda Diario: "Los que nos reconocemos como militantes de la causa de los oprimidos, tenemos la responsabilidad de rescatar del olvido estos hechos y construir un dinámico espacio de memoria, verdad y justicia". La memoria de los obreros patagónicos, de las víctimas de la represión estatal y patronal, no es solo un ejercicio del pasado: es una herramienta esencial en la pelea por justicia y transformación social. Vega Delgado, con su obra y su ejemplo, nos deja la obligación de continuar esa pelea, para que la historia de los explotados no la sigan escribiendo los verdugos y sus cómplices.

Por 
Ernesto ZippoTrabajador de Correo Argentino | MAC Rio Gallegos - Sta Cruz

Fuente: laizquierdadiario.cl

INAUGURACIÓN REÚNE A MÁS DE 60 PERSONAS EN UN RECORRIDO QUE UNE MEMORIA ANCESTRAL Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Noticias
Relacionadas
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL

Leer Más

​El Mandatario recorrió la tenencia de Carabineros, la multicancha, la Escuela Pampa Guanaco y el centro recreacional de la nueva comuna, entre otras obras y servicios de la localidad.

MUNICIPALIDAD Y POLICÍAS COORDINAN ACCIONES CONTRA FIESTAS Y LOCALES CLANDESTINOS

Noticias
Destacadas
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES DETALLA ALCANCES DE LA LEY DE FOMENTO AL HIDRÓGENO VERDE EN CONVERSACIÓN CON POLAR COMUNICACIONES

TABSA INVITA A RESERVAR DESDE YA LA TEMPORADA 25/26 PARA LAS PINGÜINERAS DE ISLA MAGDALENA

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES RECIBIÓ CERTIFICACIÓN COMO ESPACIO LABORAL PREVENTIVO TRAS DOS AÑOS DE TRABAJO JUNTO A SENDA PREVIENE

EL AMIGO DE LA FAMILIA