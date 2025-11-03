Punta Arenas,
3 de noviembre de 2025

KALANI SHAIRA, ESCRITOR MAGALLÁNICO, LANZA SU NUEVO LIBRO DE POESÍA “COSMOGONÍA: AL SUR DEL SUR” EN SANTIAGO DE CHILE

​La presentación estuvo a cargo del poeta y profesor de filosofía Enrique Fernández, junto al actor Juan Carlos Bistotto, quienes ofrecieron lecturas y reflexiones sobre la obra, destacando su profundidad simbólica y compromiso con las voces originarias.

(de izq

​El pasado 31 de octubre, la librería Kalimera en Providencia fue el escenario del esperado lanzamiento en Santiago de “Cosmogonía: al sur del sur”, el segundo libro de poesía del escritor magallánico Kalani Shaira. La obra, publicada por la editorial DESBORDES bajo la dirección de Alexis Donoso, ya había sido presentada previamente en Punta Arenas, consolidando su recorrido por el sur y el centro del país.

 
Inspirado en la cosmogonía del pueblo Selknam, el libro nace de la experiencia del autor viviendo en Porvenir, Tierra del Fuego, donde ha residido por más de un año. Desde esa inmersión territorial y cultural, Kalani —sociólogo de profesión— construye una poética que dialoga con los mitos, la espiritualidad y la memoria ancestral del extremo austral. Cada poesía contiene una ilustración diseñada por el artista Manuel Peris.

 
La presentación estuvo a cargo del poeta y profesor de filosofía Enrique Fernández, junto al actor Juan Carlos Bistotto, quienes ofrecieron lecturas y reflexiones sobre la obra, destacando su profundidad simbólica y compromiso con las voces originarias.

 
A la actividad asistieron representantes del mundo literario, miembros de la comunidad Selknam Aska Chogue, y el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, quien coincidió en la capital y quiso acompañar este hito cultural. La presencia de la comunidad Selknam otorgó un sentido especial al evento, reafirmando el vínculo entre la poesía de Kalani Shaira y las raíces fueguinas.

 
“Cosmogonía: al sur del sur” sucede a su primer libro “Contrashumante” y se suma a la trayectoria creativa del autor, quien también dirigió la película “Corazón de escarcha”, consolidando una obra que cruza géneros y territorios. El libro se encuentra disponible en la librería “Leo el Sur” ubicada en la galería Palace en Punta Arenas y su distribución, en esta primera edición, es gratuita, ya que fue un proyecto financiado por un FNDR 8% del Gobierno Regional de Magallanes.

CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DESPACHA PROYECTO DE LEY DE TITULARIDAD DOCENTE

