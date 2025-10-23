Punta Arenas,
23 de octubre de 2025

DOCENTES DE LA REGIÓN DE MAGALLANES DESTACAN EN EL XIV CONGRESO NACIONAL DE ICEC

​Durante las jornadas, los representantes magallánicos han compartido experiencias pedagógicas significativas y propuestas educativas innovadoras, orientadas al fortalecimiento de la práctica docente y a la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

profesorescongresoice

​Un grupo de docentes de la Región de Magallanes se encuentra participando activamente en el XIV Congreso Nacional de ICEC, que se desarrolla los días 22 y 23 de octubre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en la Región Metropolitana de Santiago.

Su participación ha sido ampliamente valorada por el compromiso, la innovación en las ideas presentadas y el constante involucramiento en los talleres y espacios de aprendizaje, reflejando el trabajo sostenido que realizan en sus colegios y en las comunidades de aprendizaje de la región.

Durante las jornadas, los representantes magallánicos han compartido experiencias pedagógicas significativas y propuestas educativas innovadoras, orientadas al fortalecimiento de la práctica docente y a la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Esta instancia nacional constituye una oportunidad para visibilizar el liderazgo, la creatividad y la vocación educativa de los docentes de Magallanes, quienes aportan con su mirada territorial y su compromiso con la calidad y equidad en la educación del país.

Finalmente, la invitación es a los sostenedores y directores de establecimientos educacionales a abrir y fomentar espacios que permitan a los docentes continuar desarrollando este tipo de iniciativas de manera constante y permanente, fortaleciendo así una cultura educativa basada en la colaboración, la innovación y el aprendizaje compartido.

CONVERSANDO CON CRISTINA: "SER MAYOR ES UNA DECISIÓN PARA VIVIR LA VIDA"

ENAP MAGALLANES AVANZA CON NUEVO GASODUCTO PARA INTERCONECTAR PRODUCCIÓN DEL MULTIPOZO PICUYO ZG-C

​La iniciativa busca transportar hidrocarburos hacia la red existente, asegurando suministro a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

​La iniciativa busca transportar hidrocarburos hacia la red existente, asegurando suministro a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

PDI DETIENE A DOS CHILENOS Y UN COLOMBIANO POR TRASLADAR DROGA DESDE SANTIAGO A PUNTA ARENAS VÍA AEROPUERTO

PRIMER PAGO DEUDA HISTÓRICA: “DESPUÉS DE 44 AÑOS SE NOS HACE JUSTICIA”

EN LOS 80 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETRÓLEO, ENAP REAFIRMA SU COMPROMISO CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

