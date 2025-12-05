DIRECTORA REGIONAL DEL SERVEL DESTACA CONTINUIDAD DE VOCALES DE MESA Y LOCALES DE VOTACIÓN PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la Directora Regional del Servicio Electoral (Servel), María Teresa Kuzmanic, entregó detalles sobre las actividades e información relevante en el marco de los 100 años de la institución y de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 14 de diciembre.

Kuzmanic destacó la inauguración de la Feria Centenario del Servel, instalada en el Hall de Acceso del Instituto Antártico Chileno (INACh) de Punta Arenas. La muestra, que contó con la presencia del Director Nacional, Raúl García Aspillaga, busca acercar a la ciudadanía la historia electoral chilena y promover el valor de los procesos democráticos, en el contexto de esta conmemoración histórica para la institución.

Durante la entrevista, la Directora Regional también recordó a la comunidad que para la jornada de segunda vuelta se mantienen las mismas condiciones organizativas de la primera elección. Es decir, continúan los mismos vocales de mesa designados, así como los mismos locales de votación, números de mesa y datos electorales, con el objetivo de facilitar la participación y evitar confusiones entre los votantes.

En materia operativa, Kuzmanic destacó además que la Tesorería General de la República (TGR) ya inició el pago a los vocales de mesa que participaron en las elecciones presidenciales y parlamentarias. En total, el organismo transferirá más de 4.580 millones de pesos, en reconocimiento al trabajo desempeñado por miles de personas durante la jornada electoral.

