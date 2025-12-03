CLUB DE LEONES RELEVA LABOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Claudia Márquez Cárcamo, representante del Club de Leones, conversó sobre la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha instaurada por las Naciones Unidas con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

Durante el espacio radial, Márquez Cárcamo abordó el trabajo que se realiza en Magallanes para fortalecer la inclusión y visibilizar las necesidades de este sector de la comunidad. En ese contexto, destacó la reciente actividad desarrollada en el Centro de Rehabilitación de Punta Arenas, donde se llevó a cabo la iniciativa “Gobierno en Terreno por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, instancia que, según lo informado, acercó servicios públicos y reforzó el compromiso del Gobierno con la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad en Magallanes.

La representante del Club de Leones subrayó la importancia de que tanto las instituciones públicas como las organizaciones comunitarias continúen articulando esfuerzos para mejorar el acceso a prestaciones, acompañamiento y oportunidades para quienes viven con alguna discapacidad. Añadió que la conmemoración del 3 de diciembre sirve también para recordar el trabajo permanente que requiere la inclusión real en la región.

