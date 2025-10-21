EN LOS 80 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETRÓLEO, ENAP REAFIRMA SU COMPROMISO CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

Con la confianza de superar la meta 2024, los trabajadores y trabajadoras de Enap Magallanes, integrantes del grupo Caminantes de Posesión, realizaron este lunes 20 de octubre una salida simbólica desde el edificio administrativo de la empresa en Punta Arenas.

El gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante, junto al presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Alejandro Vásquez, agradecieron a los Caminantes el compromiso que cada año tienen con las Jornadas por la Rehabilitación, destacando que durante cuatro días recorran la ruta magallánica para recaudar dinero.

Este año el grupo de Caminantes está integrado por Francis Sánchez, Yohana Vera, José Saldivia y Mauricio Morales, quienes caminarán más de 200 kilómetros entre el campamento Posesión y Punta Arenas para recolectar dinero de los automovilistas que transiten por la ruta.

Se espera que el sábado 25 de octubre, el grupo llegue al gimnasio Cordenap para hacer el recuento de lo recaudado, lo cual se sumará al aporte que entregarán en el evento de cierre los ejecutivos/as de la empresa y los Sindicatos de Trabajadores y de Profesionales Enap Magallanes.

