CÁMARA APRUEBA Y DESPACHA AL SENADO PROYECTO QUE ESTABLECE INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE Y SUS DERIVADOS

​Con 75 votos a favor la Cámara de Diputados despachó al Senado para su segundo trámite reglamentario el proyecto de ley que establece incentivos tributarios a la producción del Hidrógeno Verde, contemplando un crédito tributario de hasta 2.800 millones de dólares como también un marco tributario especial para productores en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.



Uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado magallánico, Carlos Bianchi, valoró positivamente el proyecto aprobado durante la presente jornada, lo que marcará un antes y un después para la región, y para gran parte del país, otorgando competitividad a nivel mundial. “Este proyecto beneficiará en lo social y lo económico al territorio de la Región de Magallanes, como también lo va a tener en el norte con la minería. De hecho, ahí es donde va a haber los mayores incentivos, porque hay una demanda interna que va a permitir que toda la actividad minera que use estos componentes tengan beneficios tributarios. Pero en el caso de la región de Magallanes, es un antes y un después. La región de Magallanes es la región que tiene la mayor diversificación, tiene una matriz económica, acuícola, ganadera, petrolera, carbonífera, turístico, etcétera. Por lo tanto, el hidrógeno verde va a ser uno de los componentes más relevantes para la economía y va a poner a Chile a nivel mundial con este combustible”.



Bianchi enfatizó en la importancia que va a tener esta propuesta para el territorio magallánico especialmente, ya que el Ejecutivo recogió una indicación para que los beneficios productivos también vayan al área social, y de esta forma puedan verse directamente beneficiadas las personas de Magallanes. “Logramos que exista un beneficio que no solo quede para lo productivo a nivel regional, sino también para lo social. ¿Para qué? Para que la gente que vivimos en el territorio de Magallanes podamos tener el día de mañana beneficios, por ejemplo, en materia eléctrica, en materia de los beneficios sociales para adultos mayores, que un porcentaje de los dineros que genere esta industria queden en la región, lo que es muy positivo”.



El proyecto, que tiene como objetivo dar un incentivo tributario transitorio que permita reducir la brecha de precios, generar demanda local y entregar certidumbre a los inversionistas durante el período clave 2025–2030, según Bianchi, aún espera pueda ser mejorado en el Senado para dar mayores certezas a la región en materia de plazos y montos comprometidos.



