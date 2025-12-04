Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

4 de diciembre de 2025

CÁMARA APRUEBA Y DESPACHA AL SENADO PROYECTO QUE ESTABLECE INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE Y SUS DERIVADOS

​El diputado Carlos Bianchi destacó que los beneficios además de lo productivo vayan enfocados al ámbito social para la región

diputadobianchi

​Con 75 votos a favor la Cámara de Diputados despachó al Senado para su segundo trámite reglamentario el proyecto de ley que establece incentivos tributarios a la producción del Hidrógeno Verde, contemplando un crédito tributario de hasta 2.800 millones de dólares como también un marco tributario especial para productores en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

 
Uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado magallánico, Carlos Bianchi, valoró positivamente el proyecto aprobado durante la presente jornada, lo que marcará un antes y un después para la región, y para gran parte del país, otorgando competitividad a nivel mundial. “Este proyecto beneficiará en lo social y lo económico al territorio de la Región de Magallanes, como también lo va a tener en el norte con la minería. De hecho, ahí es donde va a haber los mayores incentivos, porque hay una demanda interna que va a permitir que toda la actividad minera que use estos componentes tengan beneficios tributarios. Pero en el caso de la región de Magallanes, es un antes y un después. La región de Magallanes es la región que tiene la mayor diversificación, tiene una matriz económica, acuícola, ganadera, petrolera, carbonífera, turístico, etcétera. Por lo tanto, el hidrógeno verde va a ser uno de los componentes más relevantes para la economía y va a poner a Chile a nivel mundial con este combustible”.

 
Bianchi enfatizó en la importancia que va a tener esta propuesta para el territorio magallánico especialmente, ya que el Ejecutivo recogió una indicación para que los beneficios productivos también vayan al área social, y de esta forma puedan verse directamente beneficiadas las personas de Magallanes. “Logramos que exista un beneficio que no solo quede para lo productivo a nivel regional, sino también para lo social. ¿Para qué? Para que la gente que vivimos en el territorio de Magallanes podamos tener el día de mañana beneficios, por ejemplo, en materia eléctrica, en materia de los beneficios sociales para adultos mayores, que un porcentaje de los dineros que genere esta industria queden en la región, lo que es muy positivo”.

 
El proyecto, que tiene como objetivo dar un incentivo tributario transitorio que permita reducir la brecha de precios, generar demanda local y entregar certidumbre a los inversionistas durante el período clave 2025–2030, según Bianchi, aún espera pueda ser mejorado en el Senado para dar mayores certezas a la región en materia de plazos y montos comprometidos.

centroNEMA

NEMA Y CUATRO INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR FIRMAN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA FORMAR TALENTO EN NUEVAS ENERGÍAS EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO EN ALERTA POR TARDANZA DEL GORE EN EL PROYECTO DE RELLENO SANITARIO

Leer Más

​El alcalde Claudio Radonich ofició al gobernador para exigir medidas urgentes que eviten un alza tarifaria y la prolongación indefinida del actual recinto de disposición final.

​El alcalde Claudio Radonich ofició al gobernador para exigir medidas urgentes que eviten un alza tarifaria y la prolongación indefinida del actual recinto de disposición final.

munipuq
nuestrospodcast
pdipaine

PDI Y FISCALÍA REALIZARON DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN TORRES DEL PAINE POR EL FALLECIMIENTO DE TURISTAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
diputadobianchi

CÁMARA APRUEBA Y DESPACHA AL SENADO PROYECTO QUE ESTABLECE INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE Y SUS DERIVADOS

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Proyecto 1

GOBIERNO PRESENTÓ RESULTADO DE PROYECTO DEDICADO A REVITALIZAR LA LENGUA YAGAN A PARTIR DE MANUSCRITOS DE 1880

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
conafcortafuegos

PLAN NACIONAL DE CORTAFUEGOS PRESENTA UN 36% DE AVANCE: EL OBJETIVO ES COMPLETAR CASI 5 MIL KM ENTRE TARAPACÁ Y MAGALLANES