Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

2 de diciembre de 2025

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA JUAN LADRILLERO EN PUERTO NATALES ELIGEN A SU NUEVA DIRECTIVA

​El proceso incluyó inscripción de listas, un taller de liderazgo y debates, promocionando los valores democráticos dentro de una jornada electoral que se desarrolló en un ambiente de respeto y transparencia, reafirmando la importancia de la participación activa en la vida escolar.

Esc

​Durante la jornada del 27 de noviembre y dando cumplimiento a la normativa legal que regula el funcionamiento de las gobernanzas estudiantiles a nivel nacional – decretos N°524 de 1990 y N°50 de 2026 - las y los estudiantes de la escuela Capitán Juan Ladrillero se volcaron a las urnas para elegir a la lista de su preferencia para que guie un plan de trabajo que los represente durante el año 2026.

 
Dos listas se disputaban el honor de ser la ganadora: la primera, integrada por los estudiantes Salomé Rendón, Allison Rojas, Emanuel Quedumán, Antonella Miranda, Camila Yaguaramay, Fiorela López y Aviv Álvarez; y la lista contendora formada por los hermanos Thiago y Julieta Luqez, Lucas Barrientos, Danilo Colivoro, Cristián Rodríguez, Bairon Caña y Maribel Gómez.

 
Previo a la jornada de votaciones ambas listas estuvieron inmersas en una serie de actividades que pretendieron potenciar sus habilidades, difundir sus programas de gobierno e instalar propaganda. Es así que la semana del 10 de noviembre fue el periodo de inscripción de listas, el 19 se presentaron ante toda la comunidad educativa en la formación diaria en el gimnasio, luego, el 20 de noviembre asistieron a un taller de formación de liderazgos estudiantiles ofrecido por la unidad de gestión territorial del SLEP Magallanes y dictado por el profesional Jaime Muñoz Mansilla de la oficina provincial en Ultima Esperanza; luego el 24 se desarrolló una jornada de debate, para dar cierre a las campañas el día 26.

 
El universo electoral abarcó a todos los estudiantes matriculados desde quinto año hasta octavo año básico, quienes debían presentarse a votar con su carnet de identidad y depositar su voto en las urnas especialmente dispuestas para estos efectos.
El resultado, refrendado por el TRICEL conformado por estudiantes de la escuela arrojó como ganadores a la lista 2, quedando como presidente el estudiante Thiago Luqez, quien junto a sus compañeros de lista asumirán sus funciones desde marzo 2026.

 
La profesora asesora del Centro de Estudiantes, Ángela Figueroa Silva, manifestó su satisfacción por todo el proceso desarrollado y destacó la motivación, madurez y características de liderazgo natural que posee el conjunto de la lista para encarar los desafíos que tienen en frente. Les deseamos mucho éxito en su gestión.


Campamento explora va1

20 DOCENTES Y EDUCADORAS DE PÁRVULOS PARTICIPARON DEL CAMPAMENTO EXPLORA VA DEL PROGRAMA EXPLORA QUE SE DESARROLLÓ EN PUERTO WILLIAMS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVIU PUBLICÓ EN DIARIO OFICIAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DEL EX CLUB HÍPICO

Leer Más

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

exclubhipico
nuestrospodcast
trekkingpaine

LLEGA LA TRAVESÍA QUE UBICA A LA PATAGONIA EN EL CENTRO DEL TREKKING MUNDIAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Esc

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA JUAN LADRILLERO EN PUERTO NATALES ELIGEN A SU NUEVA DIRECTIVA

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
PUNTA ARENAS EN LÍNEA (1)

MUNICIPIO LANZA "PUNTA ARENAS EN LÍNEA" PARA AGILIZAR SOLICITUDES CIUDADANAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
transformacorfo

PROGRAMA CORFO TRANSFORMA H2V MAGALLANES FORTALECE VÍNCULO CON LA COMUNIDAD EN 3ERA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE