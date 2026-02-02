2 de febrero de 2026
INJUV Y SEREMI DE EDUCACIÓN SELLAN ALIANZA PARA FORTALECER EL LIDERAZGO Y LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES EN MAGALLANES
La alianza se sustenta en dos pilares estratégicos: la asesoría técnica en políticas públicas y la generación de una oferta programática coordinada que responda a las necesidades actuales del sector.
Con el objetivo de potenciar el desarrollo integral de las y los jóvenes de la zona austral, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y la Antártica Chilena formalizaron un importante Convenio de Colaboración.
El acto se llevó a cabo en las dependencias de la Dirección Regional del INJUV y contó con la presencia del seremi de gobierno, Andro Mimica Guerrero y los firmantes: el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez y la directora regional de INJUC, Carla Cifuentes Vladilo.
El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto destinado a fortalecer las autonomías, los liderazgos y el ejercicio pleno de los derechos de las juventudes residentes en toda la región. La alianza se sustenta en dos pilares estratégicos: la asesoría técnica en políticas públicas y la generación de una oferta programática coordinada que responda a las necesidades actuales del sector.
Al respecto, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, señaló: "Estamos muy contentos de poder materializar este convenio, que ha sido una alianza histórica de trabajo entre el Ministerio de Educación y el Instituto de la Juventud y, particularmente acá en la región de Magallanes y de la Antártica chilena, durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, hemos desarrollado en conjunto en distintas iniciativas que ahora consagramos a través de este convenio, como el trabajo que se realiza con los centros de estudiantes", agregando que para ello se elabora una calendarización estratégica dirigida a jóvenes de educación secundaria en la región.
Carla Cifuentes Vladilo, directora regional de INJUV Magallanes, comentó: "Desde el Instituto Nacional de la Juventud creemos que es fundamental fortalecer el rol de los estudiantes secundarios que, finalmente, es una primera instancia de participación y que los prepara para una futura vida adulta y para que sean personas activas, con roles importantes dentro de su comunidad. Por lo tanto, el trabajo que hacemos desde los establecimientos hoy día es fundamental y no podríamos llevarlo a cabo si no trabajáramos de la mano con educación".
Por su parte, el seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, enfatizó: "Ustedes han sido testigos, a lo largo de estos 4 años, del esfuerzo que ha tenido el gobierno del presidente Gabriel Boric por avanzar en conjunto con la sociedad, por recuperar lo perdido y en este caso también es muy importante el rol que ha jugado el INJUV articulando las políticas públicas destinadas a las y los jóvenes", reafirmando que la organización de la sociedad y del tejido social siempre ha sido fundamental y que en cada proceso histórico el rol de las y los estudiantes ha sido muy importante.
A través de este convenio, la Seremi de Educación brindará acompañamiento técnico constante a las iniciativas de INJUV, mientras que este último integrará a la Seremi como agente clave en sus capacitaciones y actividades de formación. Esta articulación intersectorial busca no solo actualizar contenidos educativos, sino también asegurar que los adolescentes y jóvenes de Magallanes cuenten con las herramientas necesarias para ejercer un rol activo y protagónico en su comunidad.
