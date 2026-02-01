EXPEDICIÓN ANTÁRTICA MEXICANA RECIBE PABELLÓN DE EMBAJADORES ANTÁRTICOS EN MAGALLANES

En el marco de sus preparativos, la primera expedición antártica mexicana recibió el pabellón de Embajadores Antárticos, programa educativo de divulgación antártica impulsado por la Fundación Huellas Magallánicas, la Fundación Valle Hermoso y la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha.

La entrega del emblema fue realizada por el historiador antártico Francisco Sánchez, quien expuso ante la delegación mexicana una síntesis de la historia de Chile en Antártica, poniendo énfasis en los desafíos enfrentados por la primera expedición antártica chilena de 1947 y en la construcción de la primera base permanente en el continente blanco.

El pabellón de Embajadores Antárticos ha sido entregado anteriormente a exploradores, divulgadores, instituciones y medios vinculados al quehacer antártico, entre ellos DAP, el rompehielos “Almirante Viel”, el ATF “Lientur”, el programa podcast “Mirador Antártico”, el doctor Gino Casassa, la periodista María Pastora Sandoval, el Instituto Antártico Chileno y el buque Betanzos, entre otros.

“El pabellón representa una señal de buena voluntad y amistad con estos pioneros mexicanos en Antártica”, señaló Francisco Sánchez, destacando que el programa ha sido difundido en instancias internacionales como el Encuentro de Educadores Antárticos en Guatemala, permitiendo conectar a más de 45 comunidades educativas con especialistas, exploradores y bases ubicadas en el Territorio Chileno Antártico.

Los integrantes de la expedición recibieron el emblema con profunda emoción, el cual será portado durante su travesía a bordo del buque “Noosfera”, con regreso previsto para fines de febrero. La ceremonia marcó un hito para México en su vinculación con la Antártica y reforzó el rol de Magallanes como plataforma de encuentro, divulgación y proyección internacional del continente blanco.



