CHILE CONFIRMA DETECCIÓN DE INFLUENZA AVIAR EN ANTÁRTICA POR TERCER AÑO CONSECUTIVO Y REFUERZA MONITOREO CIENTÍFICO

Chile confirmó la detección de influenza aviar altamente patogénica (HPAI) H5N1 en Antártica por tercer año consecutivo, tras el análisis de muestras recolectadas durante la campaña 2025–2026. El hallazgo se enmarca en el Proyecto de Vigilancia de Influenza Aviar desarrollado por el Instituto Antártico Chileno (INACH) en colaboración con la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (FAVET) de la Universidad de Chile, y se asocia nuevamente a eventos de mortalidad de aves y mamíferos marinos.

El proyecto es coordinado por el investigador del INACH Marcelo González y el académico de Favet Víctor Neira, y considera vigilancia activa y diagnóstico en terreno en sectores estratégicos de la Península Antártica. Durante la actual campaña se mantuvieron capacidades diagnósticas en Base Escudero y Base O’Higgins, incluyendo análisis molecular mediante PCR en tiempo real, permitiendo una evaluación oportuna de muestras sospechosas recolectadas en el territorio.

En Base O’Higgins, el monitoreo en islas cercanas permitió identificar individuos muertos sospechosos, incluyendo pingüinos papúa y lobos finos antárticos. A la fecha del informe, se confirmaron dos casos compatibles con HPAI H5N1 en lobo fino antártico, mientras otros casos permanecen en evaluación. En tanto, en Base Escudero, ubicada en la Isla Rey Jorge, se han registrado aves marinas y pingüinos muertos considerados sospechosos, sin confirmaciones positivas hasta el cierre del reporte.

El componente de vigilancia asociado al Buque Betanzos también ha mantenido monitoreo activo en sitios priorizados, confirmándose la presencia del virus en un cormorán antártico en Bahía Margarita. La información acumulada en las últimas temporadas muestra un cambio en los patrones de detección: mientras en 2023–2024 los casos se concentraron principalmente en aves, en la campaña actual se observa una mayor frecuencia relativa de mortalidad en lobos finos antárticos, lo que abre nuevas preguntas sobre la dinámica de transmisión entre especies.

Desde INACH señalaron que la confirmación del virus por tercer año consecutivo refuerza la necesidad de mantener una vigilancia sistemática y coordinada en el continente blanco. En las próximas semanas, el equipo continuará con el análisis de muestras pendientes y avanzará en la secuenciación genética de los virus detectados, con el objetivo de aportar evidencia clave para la conservación de la fauna antártica y el seguimiento epidemiológico en una región altamente sensible.

Fuente: veterinaria.uchile.cl​

