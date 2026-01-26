Punta Arenas,
26 de enero de 2026

CHILE CONFIRMA DETECCIÓN DE INFLUENZA AVIAR EN ANTÁRTICA POR TERCER AÑO CONSECUTIVO Y REFUERZA MONITOREO CIENTÍFICO

El virus H5N1 fue detectado nuevamente en fauna silvestre del continente blanco durante la campaña 2025–2026, en un trabajo coordinado por INACH y FEVET de la Universidad de Chile desde bases operativas vinculadas a Magallanes.

Influenza aviar

Chile confirmó la detección de influenza aviar altamente patogénica (HPAI) H5N1 en Antártica por tercer año consecutivo, tras el análisis de muestras recolectadas durante la campaña 2025–2026. El hallazgo se enmarca en el Proyecto de Vigilancia de Influenza Aviar desarrollado por el Instituto Antártico Chileno (INACH) en colaboración con la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (FAVET) de la Universidad de Chile, y se asocia nuevamente a eventos de mortalidad de aves y mamíferos marinos.

El proyecto es coordinado por el investigador del INACH Marcelo González y el académico de Favet Víctor Neira, y considera vigilancia activa y diagnóstico en terreno en sectores estratégicos de la Península Antártica. Durante la actual campaña se mantuvieron capacidades diagnósticas en Base Escudero y Base O’Higgins, incluyendo análisis molecular mediante PCR en tiempo real, permitiendo una evaluación oportuna de muestras sospechosas recolectadas en el territorio.

En Base O’Higgins, el monitoreo en islas cercanas permitió identificar individuos muertos sospechosos, incluyendo pingüinos papúa y lobos finos antárticos. A la fecha del informe, se confirmaron dos casos compatibles con HPAI H5N1 en lobo fino antártico, mientras otros casos permanecen en evaluación. En tanto, en Base Escudero, ubicada en la Isla Rey Jorge, se han registrado aves marinas y pingüinos muertos considerados sospechosos, sin confirmaciones positivas hasta el cierre del reporte.

El componente de vigilancia asociado al Buque Betanzos también ha mantenido monitoreo activo en sitios priorizados, confirmándose la presencia del virus en un cormorán antártico en Bahía Margarita. La información acumulada en las últimas temporadas muestra un cambio en los patrones de detección: mientras en 2023–2024 los casos se concentraron principalmente en aves, en la campaña actual se observa una mayor frecuencia relativa de mortalidad en lobos finos antárticos, lo que abre nuevas preguntas sobre la dinámica de transmisión entre especies.

Desde INACH señalaron que la confirmación del virus por tercer año consecutivo refuerza la necesidad de mantener una vigilancia sistemática y coordinada en el continente blanco. En las próximas semanas, el equipo continuará con el análisis de muestras pendientes y avanzará en la secuenciación genética de los virus detectados, con el objetivo de aportar evidencia clave para la conservación de la fauna antártica y el seguimiento epidemiológico en una región altamente sensible.

Fuente: veterinaria.uchile.cl

Reunion de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos

LOS HITOS QUE MARCARON EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO EN 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
SÓLO AL 42% LE GUSTÓ EL GABINETE ELEGIDO POR EL PRESIDENTE KAST Y ES EL DE CONOCIMIENTO MÁS BAJO DESDE BACHELET II

Leer Más

​Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, 55% (-6pts) cree que a Chile le irá bien, cayendo de forma significativa en comparación a la semana anterior. Además, 21% (+2pts) opina que le va a ir regular y 21% (+3pts) que le irá mal.

​Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, 55% (-6pts) cree que a Chile le irá bien, cayendo de forma significativa en comparación a la semana anterior. Además, 21% (+2pts) opina que le va a ir regular y 21% (+3pts) que le irá mal.

acopiomunicipios

MUNICIPIOS DE CABO DE HORNOS Y PUNTA ARENAS UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR A AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Clausura Residencia 5

CUANDO EL ARTE Y LA ARQUEOLOGÍA SE ENCUENTRAN: UMAG CIERRA RESIDENCIA “HUELLAS ATÁVICAS” EN MAGALLANES

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

glaciarpioXI

GLACIAR PÍO XI CONCENTRA ATENCIÓN CIENTÍFICA AL GANAR MÁS DE 10 KILÓMETROS DE HIELO EN LOS ÚLTIMOS 70 AÑOS