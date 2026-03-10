DEFENSAS DE IMPUTADOS POR CAÍDA DEL HÉRCULES C-130 DESCARTAN RESPONSABILIDAD EN LA TRAGEDIA Y ACUSAN INVESTIGACIÓN SESGADA DE LA FISCALÍA

Durante la mañana de este martes, continuaron en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, los alegatos de apertura por el juicio a raíz de la caída del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), tragedia ocurrida rumbo a la Antártica que dejó 38 víctimas fatales.

En el marco de la presentación de los abogados querellantes, el representante de la viuda de Ítalo Medina, quien era el comandante de la aeronave siniestrada, sostuvo que “si don Ítalo Medina Quiñones no hubiera contado con la aprobación, con el ok, por parte de aquellas personas que tenían que dárselo, con aquellas personas que tenían que certificar que esa nave podía volar, que podía suspenderse en el cielo desde Punta Arenas hasta la Antártica, don Ítalo Medina no habría siquiera puesto en marcha esa aeronave”.

“Don Ítalo Medina cuando eleva ese avión con destino a la Antártida, está convencido, seguro, de que su nave no tenía ningún desperfecto, no tenía ningún problema porque así se lo habían garantizado desde tierra”, añadió, enfatizando que “así se lo habían señalado aquellas personas que debieron haber adoptado las medidas correspondientes con el objeto de evitar que un colapso de esta naturaleza se produjera como consecuencia del desprendimiento de una hélice”.

Abogados defensores descartan responsabilidad de imputados

En la audiencia también expuso el abogado defensor de los imputados Julio Ojeda Puig, Marcelo Mella Bertetti, apuntó a una investigación sesgada por parte de la Fiscalía y que buscan responsables apelando a lo emocional.

“Desde ya adelanto a este tribunal que una parte de este juicio se recurrirá al discurso emocional, al dolor, a la pena de aquellos que perdieron a sus seres queridos, para lograr que el tribunal empatice con aquello y surja desde lo más profundo ese sentimiento visceral de condena, de que alguien debe pagar por tan atroz desgracia”, mencionó, enfatizando que sus defendidos “fue el Ministerio Público, o mejor dicho, los fiscales acá presentes, que decidieron apuntar con el dedo a mis representados como los culpables”.

Según reiteró el abogado defensor, en la ocasión se rescató menos del 1% de la aeronave, apuntando que “se van a presentar en este juicio oral diversos peritos algunos de ellos totalmente imparciales, sin ningún interés o ganancias secundarias que darán cuenta de la imposibilidad de poder definir una causa concreta que llevó al C-130 a caer ese lamentable día”.

Es así como finalmente señaló que “acá simplemente no hubo infracción a ningún deber de cuidado, no hay aumento de ningún riesgo permitido o generación de uno y mucho menos relación causal en el resultado, como tampoco hay una posición de garante en el accidente, ni responsabilidad en la decisión del despegue”.

En tanto, la defensa de Roberto Avendaño Veloso, Fernando Mondaca Rodríguez y Joaquín Urzúa Rentería, sostuvo que las normas técnicas de mantenimiento no tratan todas las instrucciones con la misma urgencia apuntando que las inspecciones de las hélices no estaban clasificadas como urgentes.

“No tenía ningún marco rojo y eso significa que era de cumplimiento de rutina no estaba sujeto a ninguna urgencia”, mencionó, señalando que “todas las actuaciones que realizaron mis representados se encuentran acordes a las normas reglamentarias vigentes por la Fuerza Aérea”.

Defensa de Emanuel Carrasco apunta a responsabilidad de los altos mandos

Por su parte, la defensa de Emanuel Carrasco, acusado de la emisión de comunicaciones o señales aeronáuticas falsas o indebidas, sostuvo que “la única razón por la que Emanuel Carrasco se encuentra hoy ante ustedes no es porque haya cometido delito alguno la razón es la urgencia desesperada de otros imputados de posicionarse como colaboradores sustanciales ante el Ministerio Público y ante este tribunal usando a mi representado como instrumento”.

“Los oficiales, sus superiores jerárquicos y la elite dirigente como son llamados por la sociología militar, evadieron su deber y ahora buscan un pacto con el Ministerio Público”, añadió enfatizando que se busca imputar a Carrasco “una culpa que por jerarquía y por deber recae exclusivamente sobre otros”.

“Emanuel Carrasco jamás abandonó su puesto de trabajo, quien lo realizó fue su superior, el ya mencionado teniente Ricardo Villagra Cornejo. Mi representado una vez llegado el operador respectivo y habiéndose solicitado autorización al oficial del servicio e informando sobre el llamado de la DGAC es que recién se fue a cenar”, agregó, enfatizando que “hasta ese momento no había ninguna alerta decretada”.

En la ocasión, el abogado de Carrasco además explicó que “el sistema no emitió ninguna alerta, tampoco generó ninguna señal de anomalía”, añadiendo que “el sistema no emitía alertas cuando dejaba recibir señales de la aeronave y además, era frecuente la pérdida de comunicaciones con la aeronave durante los cruces”.

