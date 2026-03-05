PRESIDENTE BORIC VISITA EL EX CLUB HÍPICO Y DESTACA AVANCE DEL PROCESO PARA CREAR NUEVO PARQUE URBANO EN PUNTA ARENAS

Este miércoles el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, realizó una visita a los terrenos del ex Club Hípico de Punta Arenas junto a autoridades regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), instancia en la que se revisó el avance del proceso de expropiación del inmueble y los pasos que permitirán transformar este espacio en un futuro parque urbano habitable para la ciudad.

Durante el recorrido, las autoridades pudieron observar en terreno las instalaciones y la extensión del predio —de 20 hectáreas— ubicado en un sector estratégico de la capital regional. El terreno ya es legalmente propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), aunque actualmente se encuentra en trámite la toma de posesión material, procedimiento judicial necesario para poder intervenir el espacio y avanzar en el desarrollo del proyecto.

El seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Marco Uribe Saldivia, destacó la relevancia de este hito para la región. “Nos llena de orgullo que la última visita del Presidente Gabriel Boric a su región haya culminado con esta actividad que refleja la relevancia de una iniciativa impulsada por el propio mandatario y llevada adelante por los equipos de la Seremi Minvu y del Serviu regional. Este proyecto también habla del legado que nuestro gobierno quiere dejar en Magallanes: situar a las personas en el centro, recuperar espacios de la ciudad para ponerlos a disposición de todos y todas, abriendo nuevos espacios de encuentro y revitalizando una importante pieza urbana de nuestra capital regional”.

Por su parte, el director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que el proceso administrativo y judicial continúa avanzando para concretar la recuperación definitiva del inmueble. “Hoy se realizó esta visita al Club Hípico junto al Presidente de la República, quien pudo recorrer las distintas instalaciones y conocer el estado del proceso que estamos desarrollando. Aunque el Serviu ya es propietario de los terrenos, actualmente se encuentra en trámite la toma de posesión material del inmueble, paso necesario para avanzar”.

La autoridad agregó que, paralelamente, se están evaluando mecanismos que permitan resguardar el inmueble mientras se desarrollan las etapas de planificación. “Además, podemos informar que las conversaciones con Carabineros de Chile han sido muy positivas y ya nos confirmaron su disposición a recibir en comodato el terreno, hecho que permitirá a la institución hacerse cargo de la administración del recinto, mientras avanzamos en los diseños y en la futura ejecución del proyecto de parque urbano habitable para este sector de la ciudad”.

La expropiación del ex Club Hípico forma parte de una iniciativa impulsada en el marco del Plan Ciudades Justas y del Plan de Emergencia Habitacional, instrumentos que permiten habilitar terrenos estratégicos para el desarrollo de áreas verdes, equipamiento urbano y soluciones habitacionales.

El proyecto considera transformar este terreno en un parque urbano de gran escala para Punta Arenas, integrando espacios públicos, áreas verdes y equipamientos comunitarios. Junto a ello, se evalúa incorporar un componente acotado de viviendas tuteladas para personas mayores, lo que permitirá avanzar en una ciudad más inclusiva y con mejor acceso a servicios y espacios de encuentro para la comunidad.

Con la toma de posesión material en proceso y el pronto inicio de la tramitación para concretar el comodato a Carabineros de Chile, el futuro parque urbano del ex Club Hípico se perfila como una de las principales iniciativas de transformación urbana para Punta Arenas en los próximos años.