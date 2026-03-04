Punta Arenas,
4 de marzo de 2026

SUBSECRETARIA DE TURISMO DESTACÓ RÉCORD DE 6 MILLONES DE TURISTAS EN LA REGIÓN Y LLAMA A POSICIONAR LA MARCA PATAGONIA CHILENA

Patagonia On Tour

Veronica Pardo, Subsecretaria de Turismo

En el programa Patagonia On Tour, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, realizó un positivo balance de su gestión, destacando que Chile alcanzó los 6 millones de turistas durante el último año, con ingresos que llegaron a los 4.100 millones de dólares. La autoridad subrayó el fuerte crecimiento del mercado brasileño, que pasó de 350 mil visitantes antes de la pandemia a 800 mil en la actualidad, consolidándose como un público estratégico para el país.

La subsecretaria explicó que cuando asumió el cargo en marzo de 2023, el sector aún enfrentaba las consecuencias de la pandemia, con apenas 2,2 millones de visitantes y una industria golpeada. En ese contexto, uno de los principales legados de su administración fue la construcción de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible a diez años plazo, elaborada junto a actores públicos, privados y las 16 regiones del país, con el objetivo de posicionar el turismo como una política de Estado.

Pardo también destacó el cambio de enfoque impulsado durante su gestión, promoviendo que distintos ministerios incorporaran la mirada turística en sus decisiones. Como ejemplo, señaló que las nuevas concesiones de carreteras incluirán señalética turística, integrando al Ministerio de Obras Públicas y otras carteras en una visión articulada para fortalecer la experiencia de quienes visitan Chile.

En relación con Magallanes, resaltó tres hitos: el posicionamiento de la gastronomía regional con el Cordero Magallánico como ícono; la realización del Congreso Mundial de Turismo Aventura en la región, que obtuvo la mejor evaluación de los últimos cuatro años; y las gestiones para fortalecer la conectividad internacional, especialmente con Brasil, impulsando vuelos directos y una mayor promoción de la marca Patagonia Chile.

Asimismo, planteó como desafío avanzar en un mayor empaquetamiento de la oferta turística del extremo sur, diversificando más allá de Torres del Paine e integrando experiencias como avistamiento de ballenas, fiordos, glaciares y rutas de cruceros. En esa línea, insistió en la necesidad de posicionar una marca macro de Patagonia chilena que permita competir con mayor fuerza en mercados internacionales.

Finalmente, en un tono emotivo ante su próxima salida del cargo, la subsecretaria agradeció el trabajo conjunto con las regiones y destacó que el turismo es, ante todo, un puente entre culturas. “Me voy con el corazón lleno”, expresó, valorando el crecimiento del sector y el trabajo colaborativo que permitió reposicionar a Chile como destino turístico de clase mundial.

