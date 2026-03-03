EL ROMPEHIELOS RUSO AKADEMIK TRYOSHNIKOV VISITÓ PUNTA ARENAS EN CHILE EN SU VIAJE A LA ANTÁRTICA

El rompehielos y buque de investigación científica Akademik Tryoshnikov del Instituto de Investigaciones Científicas sobre el Ártico y la Antártica (IICAA) de Rusia arribó el 22 de febrero al puerto chileno de Punta Arenas para efectuar una escala logística en el marco de la 71ª Expedición Antártica Rusa.

La visita del Akademik Tryoshnikov, buque de 16,539 toneladas de desplazamiento construido en el astillero Admiralty de San Petersburgo y completado en diciembre de 2012, a la capital de la Región de Magallanes y Antártica Chilena forma parte de una amplia logística que conecta Rusia, América del Sur y la Antártica para el desarrollo de investigaciones científicas en el continente más austral del planeta.

Según la Embajada de Rusia en Chile, la unidad transporta cerca de 2.000 toneladas de carga con el fin de abastecer las estaciones antárticas Bellinsghausen, Novolázarevskaya, la base Molodiózhnaya y la estación Progrés del país euro-asiático con víveres, combustible, materiales y equipamiento especializado. Además, relevará al personal que permanece durante el invierno.

El programa científico de la 71° Expedición incluye 47 investigaciones integrales en las que participarán representantes de 23 institutos científicos y organizaciones de varios perfiles. Los científicos continuarán investigaciones meteorológicas, radiológicas y geofísicas de todo el año, así como las oceanológicas de temporada, y monitorerán fauna en las islas subantárticas que incluirá el conteo y estudio de animales.

El buque tiene diez laboratorios fijos y módulos móviles de investigación. A bordo se realizan estudios oceanográficos, hidroquímicos, ambientales, meteorológicos y geofísicos. Cuenta además con hangar y cubierta de vuelo para dos helicópteros Ka-32 y estación de buceo para operar en condiciones climáticas extremas. La tripulación y el equipo expedicionario pueden sumar hasta 140 personas.

Fuente: infodefensa.com

