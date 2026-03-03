Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de marzo de 2026

EL ROMPEHIELOS RUSO AKADEMIK TRYOSHNIKOV VISITÓ PUNTA ARENAS EN CHILE EN SU VIAJE A LA ANTÁRTICA

​El buque garantiza el funcionamiento continuo de las bases científicas de ese país en el continente blanco

rompehielosruso

El rompehielos y buque de investigación científica Akademik Tryoshnikov del Instituto de Investigaciones Científicas sobre el Ártico y la Antártica (IICAA) de Rusia arribó el 22 de febrero al puerto chileno de Punta Arenas para efectuar una escala logística en el marco de la 71ª Expedición Antártica Rusa.

La visita del Akademik Tryoshnikov, buque de 16,539 toneladas de desplazamiento construido en el astillero Admiralty de San Petersburgo y completado en diciembre de 2012, a la capital de la Región de Magallanes y Antártica Chilena forma parte de una amplia logística que conecta Rusia, América del Sur y la Antártica para el desarrollo de investigaciones científicas en el continente más austral del planeta.

Según la Embajada de Rusia en Chile, la unidad transporta cerca de 2.000 toneladas de carga con el fin de abastecer las estaciones antárticas Bellinsghausen, Novolázarevskaya, la base Molodiózhnaya y la estación Progrés del país euro-asiático con víveres, combustible, materiales y equipamiento especializado. Además, relevará al personal que permanece durante el invierno.

El programa científico de la 71° Expedición incluye 47 investigaciones integrales en las que participarán representantes de 23 institutos científicos y organizaciones de varios perfiles. Los científicos continuarán investigaciones meteorológicas, radiológicas y geofísicas de todo el año, así como las oceanológicas de temporada, y monitorerán fauna en las islas subantárticas que incluirá el conteo y estudio de animales.

El buque tiene diez laboratorios fijos y módulos móviles de investigación. A bordo se realizan estudios oceanográficos, hidroquímicos, ambientales, meteorológicos y geofísicos. Cuenta además con hangar y cubierta de vuelo para dos helicópteros Ka-32 y estación de buceo para operar en condiciones climáticas extremas. La tripulación y el equipo expedicionario pueden sumar hasta 140 personas.

Fuente: infodefensa.com

CIMAR

EN DESARROLLO EL PRIMER CRUCERO CIMAR EN TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRAS CITA CON KAST POR CABLE CHINO, PRESIDENTE BORIC VIAJARÁ ESTE MARTES POR LA TARDE A MAGALLANES

Leer Más

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

boricmagallanes
nuestrospodcast
c130fach

JUICIO POR CUASIDELITO DE HOMICIDIO EN CAÍDA DEL HÉRCULES C-130 DE LA FACH SE REPROGRAMA OTRA VEZ

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
rompehielosruso

EL ROMPEHIELOS RUSO AKADEMIK TRYOSHNIKOV VISITÓ PUNTA ARENAS EN CHILE EN SU VIAJE A LA ANTÁRTICA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
concejaleterovic

“VAMOS A SER UNA OPOSICIÓN FÉRREA Y CONTUNDENTE”: ETEROVIC ANALIZA FIN DEL GOBIERNO DE BORIC Y ADVIERTE DESAFÍOS ANTE LLEGADA DE KAST A LA MONEDA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CARTA DIRECTOR (2)

TRANSPARENCIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
web_enfermedades_raras

HASTA 1,5 MILLONES DE PERSONAS EN CHILE ENFRENTAN BARRERAS DE DIAGNÓSTICO Y COBERTURA POR ENFERMEDADES RARAS