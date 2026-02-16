Punta Arenas,
16 de febrero de 2026

A 126 AÑOS DEL “ABRAZO DEL ESTRECHO”: EL ENCUENTRO QUE MARCÓ LA DIPLOMACIA ENTRE CHILE Y ARGENTINA EN MAGALLANES

​El 15 de febrero de 1899 se concretó el histórico “Abrazo del Estrecho”, reunión entre los presidentes de Chile y Argentina en aguas del Estrecho de Magallanes, símbolo de entendimiento y soberanía austral.

museo maritimo cl_abrazo estrecho

Este 15 de febrero se conmemoró un nuevo aniversario del denominado “Abrazo del Estrecho”, encuentro diplomático realizado en 1899 entre el entonces presidente de Chile, Federico Errázuriz Echaurren, y su par argentino, Julio Argentino Roca, en el Estrecho de Magallanes.

La reunión, desarrollada en un contexto de tensiones limítrofes entre ambos países, representó un gesto político de alto simbolismo. El histórico abrazo entre ambos mandatarios sentó las bases para avanzar en acuerdos que permitieran encauzar las diferencias territoriales mediante la vía diplomática, fortaleciendo la estabilidad en la región austral.

El encuentro es recordado como un hito clave en la historia de la diplomacia sudamericana y en la consolidación de la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes. La presencia presidencial en estas aguas reafirmó el valor estratégico y geopolítico del territorio, en una época donde la delimitación fronteriza aún generaba fricciones.

La imagen histórica del abrazo y la obra “Rumbo al Abrazo del Estrecho”, óleo del pintor chileno Álvaro Casanova Zenteno, forman parte del patrimonio visual que mantiene viva la memoria de este acontecimiento, profundamente ligado a la historia de Magallanes y su proyección internacional.

