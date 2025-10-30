30 de octubre de 2025
EL PARQUE DEL ESTRECHO INVITA A VIVIR UN FIN DE SEMANA MÁGICO CON ENTRADA GRATUITA PARA NIÑOS
¡Un fin de semana distinto al fin del continente americano!
Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el Parque del Estrecho se transformará en el escenario perfecto para celebrar Halloween de una forma distinta: rodeados de historia y naturaleza.
Durante todo el fin de semana, los niños y jóvenes, hasta los 17 años, podrán entrar gratis y recorrer senderos encantados, miradores de película y el histórico Fuerte Bulnes, donde las leyendas del Estrecho cobran vida entre bosques y viento austral.
Además, habrá dulces y pinta caritas para los más pequeños, que harán de esta experiencia un panorama aún más especial en familia.
“Queremos que las familias se animen a venir, a disfrutar de un día distinto, lleno de aire puro y aprendizajes. Este es un espacio donde los niños pueden correr, explorar, preguntar y maravillarse con lo que nos rodea”, comentó Ximena Castro, gerente del Parque del Estrecho.
A solo 52 kilómetros de Punta Arenas, el Parque del Estrecho espera a grandes y chicos para celebrar un fin de semana largo diferente, entre aventuras y la magia del extremo sur del continente americano.
