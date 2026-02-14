Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

14 de febrero de 2026

¿INTERNET SEGURO? ESTOS SON LOS RIESGOS DIGITALES QUE AFECTAN A LA NIÑEZ EN CHILE

Grooming, ciberacoso, apuestas online y violencia sexual digital configuran un escenario crítico para la infancia en Chile. ​

imagenreferencia

El entorno digital se ha transformado en uno de los espacios más relevantes, y a la vez riesgosos, para niños, niñas y adolescentes en Chile. En el marco del Día Internacional de Internet Seguro, especialistas advierten que la violencia digital ya no es un hecho aislado, sino una experiencia frecuente en la infancia conectada.

Hoy los riesgos en internet se pueden agrupar en tres grandes categorías: contacto, contenido y conducta”, explica Andrés Flores Retamal, especialista técnico en niñez de World Vision Chile. Allí, entre las principales amenazas se encuentran el grooming y la captación con fines de explotación, la exposición a pornografía, violencia extrema y contenidos que promueven autolesiones, además del ciberacoso, el sexting no consentido y el aumento de apuestas online, que ya generan casos de ludopatía infantil.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Según datos de Fundación VTR y la Defensoría de la Niñez, 8 de cada 10 adolescentes ha presenciado o vivido violencia en internet, siendo el ciberacoso la forma más común. “Chile es uno de los países con mayor acceso a internet en la OCDE, pero también con una de las brechas más altas en mediación y control parental”, advierte Flores.

Para el especialista, el mayor riesgo es que lo digital ya no se vive como un espacio separado. “Para niños y adolescentes, la vida online es su vida real. El anonimato y la viralización hacen que el daño se multiplique y deje huellas difíciles de borrar”, señala, agregando que las plataformas digitales no siempre priorizan el interés superior del niño.

El ciberbullying y el grooming son las violencias más frecuentes y, muchas veces, invisibilizadas. “No se denuncian por miedo a represalias, por la normalización de estas prácticas o por la desconfianza en los sistemas de denuncia”, detalla el ejecutivo de World Vision Chile.

A esto se suma lo que el especialista denomina una “orfandad digital”. “Hay adultos presentes físicamente, pero ausentes digitalmente. Ven a sus hijos conectados, pero no saben qué consumen ni con quién interactúan”, sostiene. En el ámbito familiar predominan respuestas basadas en el castigo, mientras que en el sistema educativo los protocolos suelen ser reactivos y poco preventivos.

El impacto va más allá de la seguridad y alcanza la salud mental y el desarrollo integral. La Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI) 2024 muestra que más de la mitad de los jóvenes usa redes sociales por más de tres horas al día, lo que se asocia a ansiedad, trastornos del sueño y baja autoestima. “El uso problemático de pantallas afecta la socialización y el bienestar emocional, especialmente en adolescentes”, advierte Flores.

Frente a este escenario, el especialista enfatiza la urgencia de fortalecer la educación digital temprana, actualizar la legislación en protección de datos, exigir mayor responsabilidad a las plataformas digitales y promover campañas que involucren a familias, escuelas y comunidades, avances que ya se pueden apreciar en materia legislativa en países como Australia, Dinamarca, Francia, España, entre otros.

Internet no es solo un espacio de riesgo, también es un lugar de aprendizaje y participación. El desafío no es aislar a los niños de la red, sino entregarles herramientas para que puedan habitarla de forma segura y autónoma”, concluye.


PHOTO-2026-02-06-16-41-40

CAMPAÑA ESTIVAL PARA POSTULAR A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS DETIENE A SUJETO POR MICROTRÁFICO: EN SU DOMICILIO MANTENÍA CANNABIS, HONGOS PSILOCYBE Y MÁS DE $6 MILLONES EN EFECTIVO

Leer Más

Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado.


Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado.


7836bad4-a592-447b-aa4a-b95814c18d3d
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2026-02-14 at 10

EMOTIVA CONMEMORACIÓN ANTICIPADA DEL DÍA DEL CÁNCER INFANTIL REUNIÓ A FAMILIAS Y EQUIPO DE SALUD

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
imagenreferencia

¿INTERNET SEGURO? ESTOS SON LOS RIESGOS DIGITALES QUE AFECTAN A LA NIÑEZ EN CHILE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Cardiopatías Congénitas

DÍA MUNDIAL DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS: CÓMO RECONOCER Y TRATAR PRECOZMENTE ESTE TIPO DE AFECCIONES DEL CORAZÓN

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Rayadito subantártico en la isla Gonzalo, en el archipiélago Diego Ramírez (Fotografía de Omar Barroso)

EQUIPO CHIC PRESENTA PROPUESTA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RAYADITO SUBANTÁRTICO

Judith Pardo