Punta Arenas,
7 de diciembre de 2025

CHILE CONTARÁ CON UN SISTEMA DE INDICADORES Y ESTÁNDARES TERRITORIALES

​ ​ La herramienta es un trabajo conjunto del INE, CNDT, Odepa y Minvu. ​

El SIET entregará indicadores actualizados con el Censo 2024, clasificados en las dimensiones social, ambiental, económica y cultural, integrando para ello el Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU) y el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (SICVIR).

 

Una nueva plataforma que servirá para monitorear y evaluar las políticas territoriales del país y analizar su articulación con las Estrategias Regionales de Desarrollo y los futuros Planes Regionales de Ordenamiento Territorial fue presentada esta semana por autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT) y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Se trata del Sistema de Indicadores y Estándares Territoriales (SIET), una plataforma web (https://www.siet-chile.cl/de datos abiertos, públicos y oficiales del Estado, con cobertura nacional y en distintas escalas geográficas, que integra un catálogo amplio de indicadores organizados en las dimensiones social, ambiental, económica y cultural, provenientes del Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU) y del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (SICVIR).

En una primera etapa, el SIET dispondrá de 27 indicadores (75% calculados con los microdatos del Censo 2024), entre los cuales están aquellos que miden la exposición de la población a amenazas naturales tales como incendios forestales, inundación por tsunamis y erupciones volcánicas; e indicadores de accesibilidad a bienes y servicios públicos tales como acceso a comisarías de Carabineros, áreas verdes, centros de salud primaria y establecimientos educacionales.

El SIET se irá actualizando de forma permanente hasta completar un total de 92 indicadores, de los cuales el 54% (46) utilizarán los microdatos del Censo 2024.

 

Para qué sirve

El SIET busca ayudar a entender la calidad de vida de las personas en los territorios, con una visión que engloba lo urbano y lo rural, permitiendo monitorear y evaluar de manera simultánea los avances en la implementación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) y de la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR).

En esa línea, los indicadores y estándares que reúne son utilizados como referencia por el Estado para priorizar la inversión pública y hacerla de esta forma más eficiente, al permitir, por ejemplo, la identificación de brechas comunales en el acceso a bienes y servicios públicos. Con ello pretende entregar información oportuna para una mayor equidad territorial, constituyéndose en una herramienta útil para diagnósticos comunales y planes de desarrollo de zonas extremas, entre otros.


ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL ENTRE CHILE Y EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, SUSCRITO EN 2024 EN ABU DHABI, ENTRÓ EN VIGOR ESTE LUNES

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

AUTORIDAD MARÍTIMA REALIZÓ DESPLIEGUE ANTE AMAGO DE INCENDIO DE BARCAZA EN PUERTO NATALES

SEGUNDA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA CONVOCÓ A PRODUCTORES Y VECINOS EN LA ESCUELA ARGENTINA

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SEGUNDA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA CONVOCÓ A PRODUCTORES Y VECINOS EN LA ESCUELA ARGENTINA

DSC_6733

RESULTADOS DE LA COMPETENCIA FESTIVAL FOLKLÓRICO ESTUDIANTIL EN LA PATAGONIA 2025

Gerente general de Enap, Julio Friedmann, junto a representantes de las empresas firmantes

ENAP FIRMA CONTRATOS DE LARGO PLAZO, POR US$12 MIL MILLONES, PARA ABASTECERSE DE CRUDO DESDE ARGENTINA