CHILE CONTARÁ CON UN SISTEMA DE INDICADORES Y ESTÁNDARES TERRITORIALES

El SIET entregará indicadores actualizados con el Censo 2024, clasificados en las dimensiones social, ambiental, económica y cultural, integrando para ello el Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU) y el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (SICVIR).

Una nueva plataforma que servirá para monitorear y evaluar las políticas territoriales del país y analizar su articulación con las Estrategias Regionales de Desarrollo y los futuros Planes Regionales de Ordenamiento Territorial fue presentada esta semana por autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT) y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Se trata del Sistema de Indicadores y Estándares Territoriales (SIET), una plataforma web (https://www.siet-chile.cl/) de datos abiertos, públicos y oficiales del Estado, con cobertura nacional y en distintas escalas geográficas, que integra un catálogo amplio de indicadores organizados en las dimensiones social, ambiental, económica y cultural, provenientes del Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU) y del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (SICVIR).

En una primera etapa, el SIET dispondrá de 27 indicadores (75% calculados con los microdatos del Censo 2024), entre los cuales están aquellos que miden la exposición de la población a amenazas naturales tales como incendios forestales, inundación por tsunamis y erupciones volcánicas; e indicadores de accesibilidad a bienes y servicios públicos tales como acceso a comisarías de Carabineros, áreas verdes, centros de salud primaria y establecimientos educacionales.

El SIET se irá actualizando de forma permanente hasta completar un total de 92 indicadores, de los cuales el 54% (46) utilizarán los microdatos del Censo 2024.

Para qué sirve

El SIET busca ayudar a entender la calidad de vida de las personas en los territorios, con una visión que engloba lo urbano y lo rural, permitiendo monitorear y evaluar de manera simultánea los avances en la implementación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) y de la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR).

En esa línea, los indicadores y estándares que reúne son utilizados como referencia por el Estado para priorizar la inversión pública y hacerla de esta forma más eficiente, al permitir, por ejemplo, la identificación de brechas comunales en el acceso a bienes y servicios públicos. Con ello pretende entregar información oportuna para una mayor equidad territorial, constituyéndose en una herramienta útil para diagnósticos comunales y planes de desarrollo de zonas extremas, entre otros.

