Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de enero de 2026

CHILE ACELERA SU SALTO TECNOLÓGICO: MÁS DEL 70% DE LAS ORGANIZACIONES IMPULSAN PROYECTOS CON IA Y CIBERSEGURIDAD AVANZADA

El informe internacional Innovation Telescope 2025, elaborado por Indra Group, alerta que Chile se consolida como líder en soberanía digital, ciencia cuántica y despliegue de 5G en Sudamérica. ​

Tecnología 1

Chile está viviendo una de las transformaciones tecnológicas más profundas de su historia. Más del 70% de las organizaciones públicas y privadas del país ya está implementando iniciativas de transformación digital, con foco en inteligencia artificial, ciberseguridad y automatización, según revela el informe Innovation Telescope – Zoom Perú y Cono Sur, elaborado por el grupo internacional Indra Group.

El estudio posiciona a nuestro país como uno de los con mayor madurez digital del Cono Sur, gracias a una combinación de políticas públicas, aumento de inversión en infraestructura crítica y un crecimiento sostenido de talento especializado en tecnologías avanzadas. La tendencia no solo impacta a grandes empresas, sino también a servicios públicos estratégicos.

Líder en el Cono Sur

Uno de los datos que más llama la atención del informe es el desarrollo acelerado de capacidades en ciencia cuántica. Chile suma más de 300 proyectos de investigación financiados desde 1983, con inversiones que superan los 20 mil millones de pesos, una cifra que posiciona al país como referente regional en tecnologías de próxima generación.

Estas soluciones ya no son solo teóricas: se proyectan aplicaciones en protección de infraestructuras críticas, criptografía avanzada, minería inteligente, simulación energética y gestión de riesgos climáticos. Un avance importante para los desafíos globales y locales del mundo de hoy.

Según Vicente Huertas, director de Cono Sur y Perú de Indra Group, “la tecnología se ha convertido en un activo estratégico para el desarrollo del país, y Chile está avanzando con decisión hacia un modelo de soberanía digital que fortalecerá su competitividad en los próximos años”.

5G: la infraestructura que está cambiando la productividad del país

El despliegue de la red 5G está siendo uno de los pilares de esta transformación. La tecnología ya está habilitando automatización industrial, sensores inteligentes en ciudades, mejoras en transporte y avances en salud digital.

De acuerdo con el reporte, este ecosistema tecnológico permitirá incrementos de productividad laboral de entre 25% y 35%, gracias a la integración de inteligencia artificial, analítica de datos y plataformas colaborativas avanzadas.

El informe concluye que Chile se encuentra en una posición estratégica para consolidarse como un polo tecnológico regional, siempre que continúe fortaleciendo su inversión en infraestructura crítica, ciberseguridad y formación de capital humano avanzado.


file_20251227125742

LA DEFENSA DE PUNTOS DE GARIN, TABILO, BARRIOS Y JARRY EN EL INICIO DE 2026 QUE ENCENDERÁ LA PELEA POR EL N°1 DE CHILE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

¡BIENVENIDO 2026! FELIZ AÑO NUEVO LES DESEA POLAR COMUNICACIONES

Leer Más

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

polar2k26
nuestrospodcast
pdtemensaje20252026

EN MENSAJE DE AÑO NUEVO, BORIC DESTACÓ ALZA DE LAS PENSIONES Y EL SUELDO MÍNIMO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Tecnología 1

CHILE ACELERA SU SALTO TECNOLÓGICO: MÁS DEL 70% DE LAS ORGANIZACIONES IMPULSAN PROYECTOS CON IA Y CIBERSEGURIDAD AVANZADA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Boric en el Polo Sur: alerta por cambio climático

LAS NOTICIAS QUE MARCARON EL 2025 EN MAGALLANES: HITOS POLÍTICOS, EMERGENCIAS, CIENCIA, ECONOMÍA Y GRANDES LOGROS REGIONALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
estudiantesUchileantartica

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO: INVESTIGACIÓN U. DE CHILE EN LA ANTÁRTICA INCLUIRÁ A ESTUDIANTES DE PREGRADO