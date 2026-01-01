CHILE ACELERA SU SALTO TECNOLÓGICO: MÁS DEL 70% DE LAS ORGANIZACIONES IMPULSAN PROYECTOS CON IA Y CIBERSEGURIDAD AVANZADA

Chile está viviendo una de las transformaciones tecnológicas más profundas de su historia. Más del 70% de las organizaciones públicas y privadas del país ya está implementando iniciativas de transformación digital, con foco en inteligencia artificial, ciberseguridad y automatización, según revela el informe Innovation Telescope – Zoom Perú y Cono Sur, elaborado por el grupo internacional Indra Group.

El estudio posiciona a nuestro país como uno de los con mayor madurez digital del Cono Sur, gracias a una combinación de políticas públicas, aumento de inversión en infraestructura crítica y un crecimiento sostenido de talento especializado en tecnologías avanzadas. La tendencia no solo impacta a grandes empresas, sino también a servicios públicos estratégicos.

Líder en el Cono Sur

Uno de los datos que más llama la atención del informe es el desarrollo acelerado de capacidades en ciencia cuántica. Chile suma más de 300 proyectos de investigación financiados desde 1983, con inversiones que superan los 20 mil millones de pesos, una cifra que posiciona al país como referente regional en tecnologías de próxima generación.

Estas soluciones ya no son solo teóricas: se proyectan aplicaciones en protección de infraestructuras críticas, criptografía avanzada, minería inteligente, simulación energética y gestión de riesgos climáticos. Un avance importante para los desafíos globales y locales del mundo de hoy.

Según Vicente Huertas, director de Cono Sur y Perú de Indra Group, “la tecnología se ha convertido en un activo estratégico para el desarrollo del país, y Chile está avanzando con decisión hacia un modelo de soberanía digital que fortalecerá su competitividad en los próximos años”.

5G: la infraestructura que está cambiando la productividad del país

El despliegue de la red 5G está siendo uno de los pilares de esta transformación. La tecnología ya está habilitando automatización industrial, sensores inteligentes en ciudades, mejoras en transporte y avances en salud digital.

De acuerdo con el reporte, este ecosistema tecnológico permitirá incrementos de productividad laboral de entre 25% y 35%, gracias a la integración de inteligencia artificial, analítica de datos y plataformas colaborativas avanzadas.

El informe concluye que Chile se encuentra en una posición estratégica para consolidarse como un polo tecnológico regional, siempre que continúe fortaleciendo su inversión en infraestructura crítica, ciberseguridad y formación de capital humano avanzado.

