COMERCIO EXTERIOR DE CHILE ACUMULA QUINCE MESES DE ALZAS ININTERRUMPIDAS

A noviembre de 2025, las exportaciones del país escalaron hasta los US$ 95.719 millones, anotando un alza de 6,8% frente a igual periodo de 2024 (+US$ 6.065 millones), exhibiendo valores récords tanto para las exportaciones tradicionales como las exportaciones no tradicionales. Solo durante noviembre de 2025, el comercio exterior del país sumó US$ 15.594 millones, anotando un alza de 4,2% frente al onceavo mes de 2024, logrando así un registro de quince meses de alzas mensuales sucesivas, posicionando al comercio exterior como uno de los grandes motores de la economía chilena.



Así lo arrojó el Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.



La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza sostuvo que “pesar del difícil escenario internacional, Chile completa quince meses consecutivos de expansión en su comercio exterior, estas cifras demuestran como nuestra política económica-comercial en conjunto con los esfuerzos del sector privado, se han transformado en un pilar central para la diversificación de nuestras exportaciones, la inversión en bienes de capital y la estabilidad económica del país”. En ese sentido añadió que “con más de 8.400 empresas exportando y cifras récords en bienes y servicios, el comercio exterior chileno es hoy una plataforma clave para la generación de empleo, inversión y desarrollo regional”.



A nivel de sectores, el análisis destacó el desempeño de las exportaciones del país en los once primeros meses del año fue el siguiente:



La minería logró retornos por US$ 56.418 millones, anotando un alza de 10,5% en comparación con igual período de 2024 (+US$ 5.346 millones), registrando su propio récord de ventas al exterior. El dinamismo exhibido por los embarques mineros continuó sustentado en el alza de los concentrados de cobre, que anotan operaciones por US$ 32.558 millones, cifra que refleja un aumento de 18,4% (+US$ 5.050 millones). En tanto, el carbonato de litio registró envíos por US$ 1.712 millones, acumulando una caída de 26,7%, frente al mismo período de 2024 (-US$ 623 millones).



En tanto, el sector frutícola inició su temporada estival con envíos por US$ 518 millones en noviembre de 2025. Más en detalle, se aprecia que las cerezas frescas dieron comienzo a una nueva temporada con embarques por US$ 300 millones en el onceavo mes de 2025, prácticamente triplicando los envíos de igual mes de 2024 (US$ 106 millones). Asimismo, los arándanos frescos sumaron retornos por US$ 12,08 millones en el onceavo mes del año, anotando un alza de 60% frente a noviembre de 2024.



El estudio reveló que las ventas al exterior de la industria de los alimentos mantuvieron su impulso al alza, alcanzando retornos por US$ 12.543 millones entre enero y noviembre de 2025 (+6,9%; +US$ 805 millones). Exhibiendo así el máximo nivel de retornos para un período similar desde que existen registros. Este crecimiento se sustenta en las exportaciones de salmónidos, jibias congeladas, arándanos congelados, jurel congelado, ciruelas deshidratadas, leche en polvo, carne de pollo congelada, jugo de manzana y jugo de uvas.



En tanto, los alimentos orgánicos totalizaron envíos por US$ 368 millones, exhibiendo un alza de 19,5%, frente al período enero-noviembre de 2024 (+US$ 60 millones), el crecimiento del sector lo explica el aumento en los envíos de berries congelados (arándanos, frambuesas, moras y frutillas), vinos rosados, vino Chardonnay embotellado y nueces, entre otros.



Las exportaciones de vinos embotellados sumaron US$ 1.205 millones, anotando un descenso de 3,3%, frente a los once primeros meses de 2024 (-US$ 41 millones), debido a una baja en los embarques de blends de tintos, lo que ha sido en gran parte compensado por las alzas en los blends de vinos blancos, Sauvignon blanc, vinos rosados, Pinot Blanc, Chardonnay y espumosos, entre otros.



El informe agregó que la manufactura forestal totalizó en su conjunto embarques por US$ 5.411 millones, anotando un descenso de 7,3% frente a los once primeros meses de 2024 (-US$ 427 millones), ante menores embarques de celulosa y chips de madera. No obstante, en el sector crecen con fuerza los embarques de papeles para acanalar, blanks, tableros laminados encolados, camas, bolsas de papel, cartón corrugado, tableros OSB y puertas, entre otros productos del sector.



El análisis arrojó que la manufactura química registró embarques por US$ 7.315 millones en el período, experimentando un alza del 2,2% frente a los primeros once meses del año 2024 (+US$ 155 millones), de la mano de los mayores retornos del óxido de molibdeno, yodo, sulfatos de litio, metanol e hidróxido de litio.

