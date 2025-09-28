Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

28 de septiembre de 2025

31 CHILENOS LLEGARON A CHILE TRAS SER DEPORTADOS DESDE ESTADOS UNIDOS: 3 TIENEN ORDEN DE DETENCIÓN PENDIENTE

El vuelo chárter aterrizó el pasado 25 de septiembre. ​

A_UNO_1079598-740x430

La operación, coordinada por diversas entidades estatales, forma parte de un plan de retorno ordenado impulsado por el Ejecutivo, que ya contabiliza 176 repatriaciones durante la administración de Donald Trump.

Así lo informó este sábado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien también detalló que de ese grupo, 23 son hombres y ocho mujeres.

El secretario de Estado también informó que tres de los deportados llegaron al país con órdenes de detención pendientes y fueron inmediatamente puestos a disposición de la justicia chilena.

Elizalde detalló que la operación fue posible gracias a una coordinación entre varios organismos estatales, incluidos los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, la Policía de Investigaciones (PDI), y el Servicio de Registro Civil, entre otros.

“El procedimiento se enmarca en un trabajo coordinado, con el objetivo de asegurar un regreso ordenado”, afirmó, junto con comprometerse a continuar “por un retorno seguro y conforme a la ley”.

Este nuevo vuelo eleva a 176 el número total de chilenos deportados desde Estados Unidos durante la administración del Presidente Donald Trump, según consignó Meganoticias.

El ministro aprovechó para insistir en el compromiso del Ejecutivo con la seguridad pública y el respeto al Estado de derecho, subrayando que estos procesos se realizan en colaboración con autoridades internacionales y nacionales, “de forma ordenada”.


Por CNN Chile


world-travel-awards-2025

CHILE BRILLA EN LOS OSCAR DEL TURISMO: GANA CINCO GALARDONES EN LOS WORLD TRAVEL AWARDS 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ABREN INSCRIPCIONES PARA EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

Leer Más

El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR (2)
nuestrospodcast
Armada de Chile expone en torno a Programa POAL y CCAMLR en RAPAL

ARMADA DE CHILE EXPONE EN TORNO A OPERACIONES CCAMLR Y POAL EN EL MARCO DE LA 36 VERSIÓN DE RAPAL

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
santotomasdgac

ESTUDIANTES CONOCIERON ÁREAS OPERATIVAS DE LA DGAC EN PUNTA ARENAS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
4200 KM_Foto Andrea de la Fuente REDIMENSIONADA

OBRA ESPAÑOLA [4200KM] LLEGA A MAGALLANES EN EL MARCO DE LA 17a EDICIÓN DEL FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
encuentroSSR

MAGALLANES PONE EL FOCO EN LA GESTIÓN DEL AGUA RURAL: ENCUENTRO ANALIZA AVANCES Y TAREAS PENDIENTES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales