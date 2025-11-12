Punta Arenas,
12 de noviembre de 2025

JOVEN MAGALLÁNICO GANÓ EL TORNEO ILAN EN PUNTA ARENAS Y VIAJARÁ A LA ANTÁRTICA EN UN CRUCERO DE LUJO

​La jornada escolar, realizada el sábado 8 de noviembre en Zona Austral, reunió a más de veinte estudiantes y coronó a Bastián Bustos, del Liceo Salesiano San José, como ganador del premio mayor. En la categoría todo competidor, Belford Bahamondez obtuvo el primer lugar y representará a Magallanes en la final nacional de Santiago.

Ganador escolar

​ Con entusiasmo y espíritu explorador se vivió una nueva fecha del Torneo Nacional ILAN 2025 en Zona Austral, actividad organizada por la Fundación Antártica21, junto a Within Play, que une ciencia, estrategia y juego para acercar el conocimiento sobre los ecosistemas australes y la Antártica.

 
Durante la mañana se desarrolló el Torneo Escolar, con la participación de 22 estudiantes de distintos establecimientos de la región. El ganador fue Bastián Bustos Brüning, del Liceo Salesiano San José, quien se adjudicó un viaje a la Antártica para dos personas a bordo de un crucero de lujo, una experiencia valorizada en US$40.000 que vivirá junto a la tripulación de Antarctica21.

 
En la tarde se realizó el Torneo Todo Competidor, donde Belford Bahamondez obtuvo el primer lugar y clasificó a la gran final nacional, que se llevará a cabo el 22 de noviembre en Santiago. En esa instancia, los diez ganadores regionales competirán para definir al próximo viajero o viajera al continente blanco.

 
Desde 2022, la Fundación Antártica21 organiza anualmente el Torneo ILAN, que nació como una iniciativa escolar y hoy se desarrolla a nivel nacional, con participación abierta desde los 10 años. A través del juego, promueve el pensamiento estratégico, la colaboración y la curiosidad científica, inspirando a nuevas generaciones a conocer y cuidar el territorio austral.

 
El circuito 2025 contempló diez jornadas oficiales en distintas ciudades del país:

 
●02 de agosto – La Posada del Hechicero, Valdivia
●06 de septiembre – Cafetera de Juego, Viña del Mar
●13 de septiembre – La Mesa de Varas, Puerto Varas
●27 de septiembre – La Cava Patrimonial, Santiago
●04 de octubre – Taberna del Meeple, Valparaíso
●11 de octubre – Ludopía, Puerto Natales
●18 de octubre – Museo de Historia Natural, Concepción
●25 de octubre – Espacio Nómades, Castro
●08 de noviembre – Zona Austral, Punta Arenas
●Gran Final: 22 de noviembre – Ludum Bar, Santiago

 
“ILAN no es solo un torneo, es una experiencia educativa que invita a pensar el mundo desde la colaboración, la estrategia y el respeto por los ecosistemas australes”, señaló Edgardo Vega, director ejecutivo de la Fundación Antártica21, destacando el entusiasmo y compromiso de los participantes.

 
Con esta jornada, Punta Arenas volvió a convertirse en punto de encuentro entre la ciencia, el juego y la exploración, reforzando su papel como puerta de entrada natural a la Antártica y territorio clave para la educación y la curiosidad científica.

grteantactica21

ANTARCTICA21 DESTACA EN POLAR COMUNICACIONES EL HITO DEL MAGELLAN DISCOVERER Y SU APORTE A LA EXPLORACIÓN SOSTENIBLE

​El proyecto se enmarca en el Plan de Emergencia Habitacional y representa un acto de memoria y reparación para la región de Magallane

