SEGUNDO ENCUENTRO “LIDERAZGO FEMENINO EN LA INDUSTRIA ENERGÉTICA DE MAGALLANES” PROMUEVE EQUIDAD E INCLUSIÓN EN EL SECTOR

​En el marco del fortalecimiento de la equidad de género en el sector energético, se realizó el Segundo Encuentro “Liderazgo Femenino en la Industria Energética de Magallanes”, una instancia organizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en conjunto con EDELMAG, cuyo objetivo fue visibilizar y promover el rol de las mujeres en la industria energética de la región.



El evento reunió a destacadas representantes del ámbito público y privado, entre ellas la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza Vargas; la jefa de Asuntos Administrativos de EDELMAG, Andrea González López; y la directora de Planificación Estratégica y Regulación del Grupo CGE e integrante del Directorio de EDELMAG, Gladys Cárcamo Alarcón, además de autoridades locales y representantes de empresas de la zona.



“Nos reunimos para hablar de las temáticas de este sector, que históricamente ha sido masculinizado, acá instamos a las mujeres a ser parte del desarrollo y desafíos energéticos, sobre todo en esta región que tiene tanta innovación” comentó la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza.



En la misma línea, Fernanda Garrido, directora regional de la SEC, expresó que “el objetivo fundamental fue conocer experiencias de mujeres que han avanzado en el liderazgo de esta industria. Esto hace que más mujeres se inspiren y se atrevan a aportar a la sociedad con su visión y enfoque”.



“Para mí fue muy significativo este espacio de reflexión, porque yo partí trabajando en el sector eléctrico en EDELMAG y antes era impensado tener este tipo de debates” señaló Gladys Cárcamo.



Durante la jornada se desarrolló un espacio de conversación y reflexión en torno a liderazgo femenino y los principales desafíos para avanzar hacia una industria energética más equitativa, destacando la importancia de generar condiciones que fomenten la participación y el desarrollo profesional de las mujeres en el sector.



“Me pareció un evento muy bonito e interesante. Yo trabajo en la Central Tres Puentes, donde antes no había mujeres, y hoy somos tres trabajadoras. Se nota el trabajo de EDELMAG en la equidad de género” destacó Francisca Torres, Supervisor de Control de Despacho de Generación de EDELMAG.



Sumado a esto, Karen Gallardo, Analista de Planificación y Control de EDELMAG, manifestó que “fue una enriquecedora experiencia donde nos inspiraron para desenvolvernos en una industria totalmente masculinizada”.



Este tipo de instancias permiten valorar y promover el talento femenino, contribuyendo al fortalecimiento de una industria más diversa y al desarrollo de una región con mayores oportunidades para todas.





