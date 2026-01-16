MÁS DE 200 MUJERES INTEGRAN SOCIAL RUN, COMUNIDAD QUE PROMUEVE VÍNCULOS Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Andrea Muñoz Fonseca, encargada de la difusión de actividades de Social Run, junto a Aldonza Jorquera Nervi, vicepresidenta y gestora de redes sociales de la iniciativa, conversaron con la audiencia para informar sobre el crecimiento y las próximas actividades de esta comunidad femenina en Punta Arenas.

Social Run es una iniciativa que busca generar espacios de encuentro entre mujeres, fomentar la actividad física y fortalecer los lazos sociales, consolidándose como una comunidad que ya reúne a más de 200 integrantes. A través de distintas instancias recreativas y deportivas, el proyecto apunta a crear redes de apoyo y promover el bienestar integral de sus participantes.

En ese contexto, se invitó a la ciudadanía a sumarse a la próxima actividad programada para el sábado 18 de enero, que consistirá en un trekking al Faro San Isidro. El punto de encuentro será a las 07:00 horas, fuera del Parque María Behety, desde donde el grupo partirá en conjunto rumbo al lugar. La jornada contempla además un picnic al llegar al faro, por lo que se solicita a las asistentes llevar su propio snack, con el objetivo de compartir, conocerse y disfrutar del entorno natural.

Las organizadoras destacaron que Social Run utiliza principalmente sus redes sociales para difundir actividades y mantener informada a la comunidad, invitando a seguir la cuenta de Instagram @social_run_puq para conocer próximas convocatorias y sumarse a esta red de mujeres que continúa creciendo en la región.



