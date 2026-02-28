Punta Arenas,
28 de febrero de 2026

ESCUELA NAVAL ARTURO PRAT ENTREGA RÉPLICA DE LA ESPADA DE COCHRANE A SU PRIMERA ANTIGÜEDAD 2025

La réplica de la espada de Lord Thomas Cochrane fue entregada al Guardiamarina Martín Zúñiga como reconocimiento a la primera antigüedad de la promoción 2025.

Entrega espada Lord Thomas Cochrane

En una ceremonia realizada el viernes 27 de febrero en la residencia de la Embajadora del Reino Unido en Chile, Louise de Sousa, el Guardiamarina Martín Zúñiga recibió una réplica de la espada de Cochrane, símbolo de excelencia académica y liderazgo en la Escuela Naval.

La distinción fue confeccionada por Robert Pooley, propietario de Pooley Sword, empresa británica especializada en la manufactura de sables y elementos ceremoniales para las Fuerzas Armadas del Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones.

En la actividad participaron autoridades navales y diplomáticas, entre ellas el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera; el Director de Educación de la Armada, Contraalmirante Gonzalo Beltrán; el Director de la Escuela Naval, Capitán de Navío Juan Pablo Castro; y el Agregado de Defensa del Reino Unido en Chile, Capitán de Navío Jason White, además de familiares del oficial distinguido.

La réplica de la espada de Cochrane se entrega anualmente a la primera antigüedad como símbolo de las históricas relaciones entre la Armada de Chile y la Royal Navy, vínculo que se extiende por más de dos siglos.

Fuente: Armada de Chile


EPAUSTRAL RECIBE Y RECONOCE AL CRUCERO VISTA EN SU PRIMERA RECALADA EN EL MUELLE ARTURO PRAT

Marcelo Noria, director técnico del grupo de socorro andino de Magallanes

Omora, el colibrí más austral del mundo

