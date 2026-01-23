Punta Arenas,
23 de enero de 2026

EL CAPITÁN DE NAVÍO LT ARIAS ASUME LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS DE LA ARMADA DE CHILE

​La autoridad se desempeñó en los últimos dos años en el Departamento de Planificación de la Directemar y fue director de Cimar

franciscoariaslarrain

El capitán de navío Litoral Felipe González Iturriaga hizo entrega del mando de la Gobernación Marítima de Punta Arenas al capitán de navío Litoral Francisco Arias Larraín en una ceremonia realizada en dependencias de esta repartición de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) de la Armada de Chile.

La solemne ceremonia se efectuó el 16 de enero, siendo presidida por el comandante en jefe (s) de la Tercera Zona Naval, capitán de navío Rodrigo Pérez, quien a su vez fue interventor, y contó con la presencia del delegado presidencial de Magallanes y Antártica Chilena, seremis de Gobierno, el director nacional del Instituto Antártico Chileno, dirigentes de pescadores y representantes del ámbito marítimo.

El capitán de navío Litoral Felipe González durante sus dos años de gestión tuvo que liderar diversos operativos de búsqueda y salvamento marítimo, fiscalización, trabajos interagenciales, dos alertas de tsunami, entre otros desafíos. experiencia que le ayudará a cumplir con las obligaciones que representa su nuevo cargo en la Directemar en Valparaíso.

Respecto a su sucesor, se desempeñó en los últimos dos años en el Departamento de Planificación de la Directemar. Anteriormente fue director del Centro de Instrucción y Capacitación Marítima (Cimar), contando con experiencia en capitanías de puerto y al mando de unidades. Fue parte del contingente nacional en la operación de paz en Haití y durante tres años cumplió destinación en Puerto Williams, asumiendo la responsabilidad y desafíos de liderar a los Protectores del Mar Austral.   

Discurso y entrega de gallardete de mando

Según la Armada de Chile, en su despedida, el capitán de navío LT González señaló que "la gestión 2024-2025, no estuvo exenta de situaciones complejas que como equipo pudimos operar, en general mi gestión se orientó firmemente a la misión de la Autoridad Marítima, fortaleciendo la seguridad de la vida humana en el mar, la protección del medio ambiente acuático, el control del tráfico marítimo y el resguardo de la soberanía y los intereses del Estado de Chile en la Región de Magallanes y Antártica Chilena”. 

El oficial recalcó que “todo eso fue posible gracias al profesionalismo, vocación y compromiso permanente de las dotaciones de la gobernación marítima, capitanías de puerto, alcaldías de mar y unidades dependientes, nada de lo realizado habría sido posible sin el capital humano que integra esta Gobernación Marítima, a cada oficial, gente de mar y personal civil, expreso mi más sincero reconocimiento por su lealtad, profesionalismo y espíritu de servicio, han sido el pilar de esta gestión y los verdaderos custodios de la seguridad marítima en este Mar Austral”.

El capitán de navío LT Felipe González finalizó su discurso afirmando que “hoy al entregar el mando lo hago con la tranquilidad del deber cumplido, para seguir engrandeciendo la labor de la Gobernación Marítima de Punta Arenas al servicio de Chile y su gente, somos los protectores del Mar Austral”.

Posteriormente, de manos del condestable y el subjefe de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, se realizó la entrega del gallardete de mando que acompañó durante los dos años de gestión al capitán de navío LT Felipe González como gobernador marítimo de Punta Arenas.

A continuación, el nuevo gobernador marítimo de Punta Arenas, capitán de navío Litoral Francisco Arias, dio cuenta al comandante en jefe subrogante de la Tercera Zona Naval del fin de la ceremonia, procediendo a la firma de acta e historial de la Gobernación Marítima.

Fuente: infodefensa.com 
Base-Antartica-conjunta-San-Martin-1068x601

EN ARGENTINA RECLAMAN POR SOBREVUELO DE AVIÓN MILITAR BRITÁNICO, QUE PASÓ POR CHILE, A BASE ANTÁRTICA

MUNICIPIO REFUERZA CAMPAÑA SOLIDARIA CON BALANCE POSITIVO EN PUNTOS DE ACOPIO

Leer Más

​La iniciativa continúa activa en la ciudad y mantiene abiertos espacios de recepción para apoyar a Trehuaco.

​La iniciativa continúa activa en la ciudad y mantiene abiertos espacios de recepción para apoyar a Trehuaco.

PUNTA ARENAS EN LÍNEA SUMA SERVICIOS PARA PODA DE ÁRBOLES Y CORTE DE CÉSPED

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EL CAPITÁN DE NAVÍO LT ARIAS ASUME LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS DE LA ARMADA DE CHILE

seremijusticiaddhh

SEREMI DE JUSTICIA Y DDHH DESTACA AVANCES EN SEGURIDAD, REINSERCIÓN JUVENIL Y PERSECUCIÓN PENAL EN MAGALLANES

cursonatalesssm

HOSPITAL DE NATALES REFUERZA LA SEGURIDAD CON CURSO DE RCP Y USO DE DEA

