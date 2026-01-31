Punta Arenas,
31 de enero de 2026

ARMADA Y SAMU REALIZARON EVACUACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA DESDE PUERTO EDÉN HASTA PUERTO NATALES

​El operativo se activó tras un preinfarto sufrido por un habitante de Puerto Edén y permitió su traslado oportuno hasta el Hospital Dr. Augusto Essmann, mediante coordinación marítima y sanitaria.

Evacuación médica Puerto Edén Puerto Natales 2

Durante la tarde del 30 de enero, el centro regulador del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) activó el protocolo de colaboración vigente con la Armada de Chile, luego de recibir información desde la Posta de Puerto Edén por un preinfarto que afectó a un habitante de esta apartada localidad de la provincia de Última Esperanza.

Ante la emergencia, la Tercera Zona Naval, a través de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, dispuso el embarco del paciente y de personal de salud en la Lancha de Servicio de Rescate 4431, dependiente de la Capitanía de Puerto de Puerto Edén, con el objetivo de trasladarlo hasta el sector de Puerto Bueno para realizar el encuentro con la Lancha de Servicio General 1617 “Puerto Natales”.

Esta última unidad zarpó desde Puerto Natales y navegó por cerca de siete horas para concretar el relevo marítimo y continuar el traslado del paciente hasta la capital de la provincia. El Teniente Primero Litoral Álvaro Llanos explicó que el despliegue permitió efectuar la evacuación de manera coordinada y segura, realizando el encuentro de ambas embarcaciones en el sector de Puerto Bueno.

Paralelamente, el Departamento de Operaciones Marítimas de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales monitoreó el desarrollo del operativo, coordinando con el SAMU la presencia de una ambulancia y personal de salud. La LSG 1617 recaló en Puerto Natales a las 13:40 horas del 31 de enero, momento en que se realizó el desembarco del paciente para su traslado al Hospital “Doctor Augusto Essmann”.

Desde la Armada de Chile se destacó que este tipo de operativos reafirma el compromiso de la Tercera Zona Naval y de la Gobernación Marítima de Punta Arenas con la salvaguarda de la vida humana en el mar y el apoyo permanente a las comunidades aisladas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.


CÁMARA APRUEBA SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE LA DIPUTADA JAVIERA MORALES PARA REACTIVAR PLAN DE ZONAS REZAGADAS EN PUERTO EDÉN

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

MONTAÑISTA DE PUERTO WILLIAMS ALCANZÓ LA CUMBRE DEL ACONCAGUA Y AVANZA EN EL DESAFÍO SEVEN SUMMITS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ARMADA Y SAMU REALIZARON EVACUACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA DESDE PUERTO EDÉN HASTA PUERTO NATALES

CÁMARA APRUEBA SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE LA DIPUTADA JAVIERA MORALES PARA REACTIVAR PLAN DE ZONAS REZAGADAS EN PUERTO EDÉN

SEREMI DE SALUD REFUERZA LLAMADO AL AUTOCUIDADO ANTE ALTOS NIVELES DE MAREA ROJA EN ÚLTIMA ESPERANZA