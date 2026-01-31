ARMADA Y SAMU REALIZARON EVACUACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA DESDE PUERTO EDÉN HASTA PUERTO NATALES

Durante la tarde del 30 de enero, el centro regulador del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) activó el protocolo de colaboración vigente con la Armada de Chile, luego de recibir información desde la Posta de Puerto Edén por un preinfarto que afectó a un habitante de esta apartada localidad de la provincia de Última Esperanza.

Ante la emergencia, la Tercera Zona Naval, a través de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, dispuso el embarco del paciente y de personal de salud en la Lancha de Servicio de Rescate 4431, dependiente de la Capitanía de Puerto de Puerto Edén, con el objetivo de trasladarlo hasta el sector de Puerto Bueno para realizar el encuentro con la Lancha de Servicio General 1617 “Puerto Natales”.

Esta última unidad zarpó desde Puerto Natales y navegó por cerca de siete horas para concretar el relevo marítimo y continuar el traslado del paciente hasta la capital de la provincia. El Teniente Primero Litoral Álvaro Llanos explicó que el despliegue permitió efectuar la evacuación de manera coordinada y segura, realizando el encuentro de ambas embarcaciones en el sector de Puerto Bueno.

Paralelamente, el Departamento de Operaciones Marítimas de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales monitoreó el desarrollo del operativo, coordinando con el SAMU la presencia de una ambulancia y personal de salud. La LSG 1617 recaló en Puerto Natales a las 13:40 horas del 31 de enero, momento en que se realizó el desembarco del paciente para su traslado al Hospital “Doctor Augusto Essmann”.

Desde la Armada de Chile se destacó que este tipo de operativos reafirma el compromiso de la Tercera Zona Naval y de la Gobernación Marítima de Punta Arenas con la salvaguarda de la vida humana en el mar y el apoyo permanente a las comunidades aisladas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.



