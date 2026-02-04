ALCALDESA DE TORRES DEL PAINE REALIZÓ BALANCE DE LA FIESTA A LA CHILENA 2026

La alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, fue invitada al programa Buenos Días Región para realizar un balance de la Fiesta a la Chilena 2026, actividad considerada la más masiva del verano en la provincia de Última Esperanza, que congregó a más de 10 mil personas y contó con el apoyo del Gobierno Regional de Magallanes.

Durante la entrevista en Buenos Días Región, la jefa comunal detalló que el evento se inició el viernes 30 de enero con presentaciones de agrupaciones folclóricas, la Escuadra Patagónica de Huasas y Gauchas, jineteadas nocturnas, además del grupo local Coirón y el conjunto de cumbia Fortaleza, proveniente de Punta Arenas.

La alcaldesa señaló que el sábado se vivió la jornada de mayor convocatoria, con actividades familiares y una parrilla musical de alto nivel. En esa instancia destacó la presentación del grupo A los 4 Vientos, próximos a participar en el Festival de Viña del Mar, y de la artista internacional Sharon y los Camperos del Chamamé, provenientes de la provincia de Chubut, Argentina.

En conversación con Polar Comunicaciones, Anahí Cárdenas agregó que la jornada sabatina cerró con las presentaciones de los grupos natalinos Inestables y Sangre Cuartetera, ante una multitud llegada desde distintos puntos de la región de Magallanes y de la provincia de Santa Cruz. La autoridad valoró el impacto cultural y comunitario del evento, así como el aporte de 20 millones de pesos realizado por el Gobierno Regional para su ejecución.