Punta Arenas,
4 de febrero de 2026

ALCALDESA DE TORRES DEL PAINE REALIZÓ BALANCE DE LA FIESTA A LA CHILENA 2026

​Buenos días región

Anahi Cardenas, Alcaldesa de Torres del Paine

La alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, fue invitada al programa Buenos Días Región para realizar un balance de la Fiesta a la Chilena 2026, actividad considerada la más masiva del verano en la provincia de Última Esperanza, que congregó a más de 10 mil personas y contó con el apoyo del Gobierno Regional de Magallanes.

Durante la entrevista en Buenos Días Región, la jefa comunal detalló que el evento se inició el viernes 30 de enero con presentaciones de agrupaciones folclóricas, la Escuadra Patagónica de Huasas y Gauchas, jineteadas nocturnas, además del grupo local Coirón y el conjunto de cumbia Fortaleza, proveniente de Punta Arenas.

La alcaldesa señaló que el sábado se vivió la jornada de mayor convocatoria, con actividades familiares y una parrilla musical de alto nivel. En esa instancia destacó la presentación del grupo A los 4 Vientos, próximos a participar en el Festival de Viña del Mar, y de la artista internacional Sharon y los Camperos del Chamamé, provenientes de la provincia de Chubut, Argentina.

En conversación con Polar Comunicaciones, Anahí Cárdenas agregó que la jornada sabatina cerró con las presentaciones de los grupos natalinos Inestables y Sangre Cuartetera, ante una multitud llegada desde distintos puntos de la región de Magallanes y de la provincia de Santa Cruz. La autoridad valoró el impacto cultural y comunitario del evento, así como el aporte de 20 millones de pesos realizado por el Gobierno Regional para su ejecución.

natales audiencia 23 2026 multa por infraccion ley de bosques torres del paine

JUZGADO DE GARANTÍA DE PUERTO NATALES PROHÍBE REINGRESO A CHILE A TURISTA ISRAELÍ POR USO DE FUEGO EN TORRES DEL PAINE

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

Leer Más

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

sbap
IMG-20260205-WA0005

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LA INNOVACIÓN COMO PILAR ESTRATÉGICO PARA LA AGROALIMENTACIÓN EN MAGALLANES

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

IMG-20260205-WA0005

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LA INNOVACIÓN COMO PILAR ESTRATÉGICO PARA LA AGROALIMENTACIÓN EN MAGALLANES

MINVU - Obras de vialidad en Torres del Paine_2

AVANZAN LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL EN CALLES DE CERRO CASTILLO

Inicio programa Seguridad Alimentaria

DIEZ FAMILIAS DE PUNTA ARENAS ACCEDERÁN AL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA