18 de enero de 2026

TORRES DEL PAINE INAUGURA OBRAS CLAVE PARA LA COMUNIDAD LOCAL

El municipio inauguró el mejoramiento del Salón Gabriela Mistral y la remodelación del comedor comunitario de Villa Cerro Castillo, con una inversión superior a los 320 millones de pesos.

Inauguracion Salon Gabriela Mistral

El Municipio de Torres del Paine durante esta jornada realizó la inauguración de dos importantes obras para la comunidad local. Entre las obras se encuentra el mejoramiento del Salón de Eventos Gabriela Mistral y la remodelación del comedor comunitario de Villa Cerro Castillo.

​En la instancia estuvo presente la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cardenas, junto a los concejales Edmundo Bilbao y Soraya Rojel, además del delegado provincial Guillermo Ruiz y el consejero regional Patricio Garmín.

Con una inversión de 145 millones de pesos se realizó la renovación para fortalecer la infraestructura comunitaria, mejorando las condiciones estructurales y funcionales del recinto para la realización de actos y eventos masivos.

En cambio, para la ampliación y mejoramiento del comedor comunitario de Villa Cerro Castillo, el municipio realizó una inversión de 178 millones de pesos.


https://www.instagram.com/p/DTp2JXxDqYF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==


¿QUÉ HACER SI VES A ALGUIEN FUMANDO O HACIENDO FUEGO EN UN LUGAR NO HABILITADO EN UN PARQUE NACIONAL?

¿QUÉ HACER SI VES A ALGUIEN FUMANDO O HACIENDO FUEGO EN UN LUGAR NO HABILITADO EN UN PARQUE NACIONAL?

La prevención es clave en áreas protegidas, especialmente en Magallanes, donde un descuido puede escalar rápidamente por el viento y las condiciones del terreno. CONAF reitera el llamado a denunciar de inmediato cualquier uso de fuego fuera de zonas autorizadas y a respetar estrictamente la normativa vigente.

La prevención es clave en áreas protegidas, especialmente en Magallanes, donde un descuido puede escalar rápidamente por el viento y las condiciones del terreno. CONAF reitera el llamado a denunciar de inmediato cualquier uso de fuego fuera de zonas autorizadas y a respetar estrictamente la normativa vigente.

¿EN QUÉ CONSISTE? PRESIDENTE BORIC DECRETA ESTADO DE CATÁSTROFE EN ÑUBLE Y BIOBÍO POR INCENDIOS FORESTALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

TORRES DEL PAINE INAUGURA OBRAS CLAVE PARA LA COMUNIDAD LOCAL

PLATAFORMA CHILE–FINLANDIA IMPULSA AGENDA DE INNOVACIÓN CON SECTORES ESTRATÉGICOS DEL PAÍS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

A LA LUZ DE LA CASEN, LES PROPONGO CALLE CERO (COLUMNA DE OPINIÓN)