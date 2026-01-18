TORRES DEL PAINE INAUGURA OBRAS CLAVE PARA LA COMUNIDAD LOCAL

El Municipio de Torres del Paine durante esta jornada realizó la inauguración de dos importantes obras para la comunidad local. Entre las obras se encuentra el mejoramiento del Salón de Eventos Gabriela Mistral y la remodelación del comedor comunitario de Villa Cerro Castillo.

​En la instancia estuvo presente la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cardenas, junto a los concejales Edmundo Bilbao y Soraya Rojel, además del delegado provincial Guillermo Ruiz y el consejero regional Patricio Garmín.



Con una inversión de 145 millones de pesos se realizó la renovación para fortalecer la infraestructura comunitaria, mejorando las condiciones estructurales y funcionales del recinto para la realización de actos y eventos masivos.

En cambio, para la ampliación y mejoramiento del comedor comunitario de Villa Cerro Castillo, el municipio realizó una inversión de 178 millones de pesos.

