CUATRO JÓVENES INGRESAN A BIOLOGÍA MARINA EN LA UMAG CON EL CUPO MÁS MUJERES CIENTÍFICAS

Cuatro jóvenes fueron beneficiadas en la Región de Magallanes con el Cupo Más Mujeres Científicas (+MC), iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación que busca aumentar la participación femenina en carreras vinculadas a las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (STEM). Gracias a este mecanismo, las estudiantes ingresarán a la carrera de Biología Marina en la Universidad de Magallanes (UMAG).

Entre ellas se encuentra Francisca Velásquez, oriunda de Calbuco, quien manifestó su sorpresa al conocer que había sido seleccionada por esta vía especial de admisión. La joven estudiará Biología Marina en la UMAG, carrera que complementa su formación previa como técnico en acuicultura, y destacó la emoción que significó acceder a esta oportunidad académica.

Otra de las beneficiadas es Beatriz Silva, proveniente de Porvenir, quien valoró la posibilidad de estudiar una carrera vinculada al mar y a la investigación científica. La estudiante señaló que el océano representa un campo de estudio aún poco explorado y expresó su entusiasmo por contribuir a futuras investigaciones en esta área.

La seremi de Ciencia de la Macrozona Austral, Verónica Vallejos Marchant, destacó la importancia de esta política pública para avanzar en la equidad de género en el ámbito científico. En tanto, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, subrayó que el programa forma parte de las medidas implementadas desde 2024 para reducir la brecha de género en el acceso a carreras STEM.

Desde la Universidad de Magallanes, su rector José Maripani valoró la iniciativa y el impacto que tiene en la promoción de la participación femenina en la ciencia. Para el proceso de admisión 2026, un total de 44 universidades del sistema de acceso a la educación superior adoptaron este mecanismo, ofreciendo más de 3.300 vacantes en más de 500 carreras a nivel nacional.

​

