Punta Arenas,
7 de marzo de 2026

CUATRO JÓVENES INGRESAN A BIOLOGÍA MARINA EN LA UMAG CON EL CUPO MÁS MUJERES CIENTÍFICAS

La iniciativa del Ministerio de Educación busca aumentar la participación femenina en carreras STEM y reducir la brecha de género en áreas científicas.

Cupo Más Mujeres Científicas

Cuatro jóvenes fueron beneficiadas en la Región de Magallanes con el Cupo Más Mujeres Científicas (+MC), iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación que busca aumentar la participación femenina en carreras vinculadas a las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (STEM). Gracias a este mecanismo, las estudiantes ingresarán a la carrera de Biología Marina en la Universidad de Magallanes (UMAG).

Entre ellas se encuentra Francisca Velásquez, oriunda de Calbuco, quien manifestó su sorpresa al conocer que había sido seleccionada por esta vía especial de admisión. La joven estudiará Biología Marina en la UMAG, carrera que complementa su formación previa como técnico en acuicultura, y destacó la emoción que significó acceder a esta oportunidad académica.

Otra de las beneficiadas es Beatriz Silva, proveniente de Porvenir, quien valoró la posibilidad de estudiar una carrera vinculada al mar y a la investigación científica. La estudiante señaló que el océano representa un campo de estudio aún poco explorado y expresó su entusiasmo por contribuir a futuras investigaciones en esta área.

La seremi de Ciencia de la Macrozona Austral, Verónica Vallejos Marchant, destacó la importancia de esta política pública para avanzar en la equidad de género en el ámbito científico. En tanto, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, subrayó que el programa forma parte de las medidas implementadas desde 2024 para reducir la brecha de género en el acceso a carreras STEM.

Desde la Universidad de Magallanes, su rector José Maripani valoró la iniciativa y el impacto que tiene en la promoción de la participación femenina en la ciencia. Para el proceso de admisión 2026, un total de 44 universidades del sistema de acceso a la educación superior adoptaron este mecanismo, ofreciendo más de 3.300 vacantes en más de 500 carreras a nivel nacional.


MAGALLANES FORTALECE FORMACIÓN EN HIDRÓGENO VERDE CON NUEVO LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Jessica Bengoa, Seremi del trabajo y previsión social

SEREMI DEL TRABAJO DESTACA AVANCES EN PENSIONES, LEY DE 40 HORAS Y SALARIO MÍNIMO DURANTE BALANCE DE GESTIÓN

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES INFORMA DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA Y ANUNCIA PAUSA TEMPORAL EN SUS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS