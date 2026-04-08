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8 de abril de 2026

UMAG RELEVA IMPORTANCIA DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN EL DESARROLLO Y AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS EN LA REGIÓN

Buenos días región.

terapiaocupacional

En el marco de la conmemoración del Día del Terapeuta Ocupacional, celebrado el pasado 5 de abril, la directora del Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Magallanes (UMAG), Carolina Vásquez Oyarzún, abordó la importancia de esta disciplina en la rehabilitación, inclusión y promoción de la autonomía de las personas a lo largo de su ciclo vital.

Durante su participación la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la académica explicó que esta fecha recuerda la creación de la Asociación Nacional de Terapeutas Ocupacionales (ANTOCH) en 1967, marcando un hito en el reconocimiento de la profesión en Chile.

En ese contexto, Vásquez destacó el impacto que ha tenido la formación de profesionales en la región, señalando que la carrera de Terapia Ocupacional en la UMAG fue creada en 2003 y que, hasta la fecha, ha titulado a más de 310 profesionales, quienes se desempeñan en distintos ámbitos aportando al bienestar de la comunidad.

Asimismo, subrayó que el rol del terapeuta ocupacional resulta fundamental en diversos espacios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas mediante intervenciones orientadas a fortalecer su independencia y participación activa en la sociedad.

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