ELECCIONES RECTORÍA 2026: JOSÉ MARIPANI Y JUAN CARLOS JUDIKIS OFICIALIZAN SUS CANDIDATURAS

Con algunos minutos de diferencia, pasadas las 11 horas de este lunes, el actual rector José Maripani y el académico Juan Carlos Judikis llegaron hasta las dependencias de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas de la Universidad de Magallanes (UMAG), para oficializar sus candidaturas a la Rectoría por el período 2026-2030. Ambos arribaron acompañados por sus grupos de adherentes, mientras representantes de medios de comunicación regionales aguardaban el desarrollo de una jornada que marca el inicio formal de un nuevo proceso eleccionario en la principal casa de estudios superiores de la región.

La inscripción de candidaturas abre una nueva etapa para la institución, cuyo proceso culminará con las elecciones programadas para el próximo 23 de junio, fecha en que las y los académicos habilitados deberán definir quién liderará la Universidad de Magallanes durante el siguiente período.

Tras oficializar su candidatura, el académico Juan Carlos Judikis Preller explicó que su decisión responde a una profunda convicción personal y a su trayectoria de más de tres décadas en la institución. "La gran motivación es el profundo amor que le tengo a la Universidad de Magallanes y a mi región en general", señaló.

"He sido una persona comprometida con mi universidad por muchos años. Llevo más de 30 años en la institución y mis colegas saben cómo me he comportado. Que soy una persona trabajadora, honesta, muy amante de lo que hago, respetuoso de mis colegas, de mis estudiantes, de los funcionarios", comentó el profesor del Departamento de Educación y Humanidades.

Respecto de los desafíos que identifica para el futuro institucional, el académico indicó que estos no solo son de carácter económico y financiero, sino también vinculados a la identidad universitaria.

"Hay muchos desafíos. Todos saben la situación en la que nos encontramos. Hay desafíos de tipo económico y financiero, pero también el poder restablecer en la universidad la esencia que yo siento hemos perdido los últimos años. Una esencia universitaria con espíritu crítico, constructivo y de comunidad", afirmó.

Judikis sostuvo además que uno de los principales focos de una eventual gestión será recuperar las confianzas internas. "Nosotros necesitamos que nos tengan confianza, esa confianza que se ha perdido en el liderazgo de la institución y, por lo tanto, a partir de restablecer las confianzas, construir la universidad que queremos para todos y todas", expresó.

Asimismo, adelantó que, una vez iniciada formalmente la campaña, espera dialogar con distintos actores universitarios y sociales. "Yo estaré disponible para conversar con las asociaciones, con las facultades, con los funcionarios y con los estudiantes", señaló.

Por su parte, el rector José Maripani Maripani destacó que la decisión de postular a un nuevo período responde a un trabajo colectivo desarrollado durante los últimos años y a la necesidad de proyectar los avances alcanzados.

"La verdad, es una gran alegría poder contar con el apoyo de las y los colegas para poder inscribir nuestra candidatura. Nos hemos motivado porque creemos que el equipo y nuestra institución han hecho un esfuerzo muy grande para conseguir la estabilidad", sostuvo.

Maripani añadió que el escenario universitario nacional ha sido complejo y que la UMAG ha logrado mantener condiciones que permiten mirar el futuro con optimismo. "Esta nueva institucionalidad, donde ahora tenemos una universidad más estable, y que de alguna manera eso se logró con cuerpos colegiados triestamentales, nos da fuerza para pensar en proyectar el futuro y cómo consolidamos los buenos resultados que hasta ahora hemos tenido", indicó.

Consultado sobre el balance de su gestión, el actual rector destacó algunos hitos alcanzados durante su período. "Tal vez lo más relevante pasó por evitar la intervención. Lo segundo, una acreditación de cinco años, que permite que la institución esté mejor valorada y además pueda obtener mayores ingresos", afirmó.

Asimismo, envió un mensaje a la comunidad universitaria y regional, comentando que, "estuvimos hace poquito reunidos con la Superintendencia de Educación y también con la subsecretaría y ellos ven con buenos ojos los resultados que estamos teniendo y yo creo que hay que instar a nuestra comunidad a que siga creyendo en el proceso, que tenemos un futuro promisorio por delante y que podemos lograrlo todas y todos juntos".

Según el cronograma institucional, el período oficial de campaña comenzará el 28 de mayo y se extenderá hasta el 19 de junio.

La elección rectoral se desarrollará el próximo 23 de junio y, de acuerdo con la normativa vigente, serán las y los académicos habilitados quienes emitirán su voto para definir el liderazgo institucional para el siguiente período 2026-2030.