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29 de abril de 2026

CON EJES EN LA BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN, CENTRO CHIC REALIZARÁ SU PRE-CONFERENCIA CON TALLERES EN PUNTA ARENAS

​En total, serán 4 cursos dirigidos a estudiantes universitarios y escolares, profesionales del turismo, de educación ambiental, de artes y público general interesado en comprender sobre la biodiversidad y conservación de la austral región.

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Durante mayo, el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC, por sus siglas en inglés) realizará su IV Conferencia Internacional en Puerto Williams. Como parte de esa instancia, académicos de este proyecto y de la Universidad de Magallanes (UMAG) desarrollarán una serie de talleres para la comunidad de Punta Arenas, entre el 4 y 6 de mayo.

En total, serán 4 cursos dirigidos a estudiantes universitarios y escolares, profesionales del turismo, de educación ambiental, de artes y público general interesado en comprender sobre la biodiversidad y conservación de la austral región.

El primero de ellos "Historia de la vida de un árbol" comenzará el lunes 4 de mayo, desde el Instituto de la Patagonia, donde el Laboratorio de Dendrocronología, de la UMAG, compuesto por Christian Bringas, Catalina Fernández e Isabella Aguilera, realizará un taller sobre la historia de vida de árboles, conociendo sobre las transformaciones ambientales que han vivido.

Para la jornada del 5 de mayo, desde el Laboratorio LEMAS se dará cuenta de las criptógamas subantárticas (macroalgas, hongos, líquenes y musgos) como protagonistas de los ecosistemas del extremo austral de Chile, a través de una apreciación guiada y trabajo práctico con la técnica de la exicata, dirigida por Johanna Marambio, Laura Sánchez, Juan Pablo Rodríguez y Violeta Gibelli.

En tanto, durante aquel martes, Leandro Martínez y Judith Pardo estarán a cargo del taller "Evolución de los helechos", que proporcionará una comprensión integrada de la historia evolutiva de los Monilophytas, combinando evidencia morfológica, anatómica y una visión desde la paleobotánica. Cabe señalar que también se incluye una salida a terreno a la Reserva de Magallanes a la siguiente jornada.

Por último, el miércoles 6 de mayo, y liderado por Rodrigo Soteres, se desarrollará un recorrido por Punta Arenas, con la finalidad de comprender el paisaje y la historia natural de la ciudad en el contexto de las glaciaciones, transitando por la costanera, centro y otros sectores de la capital regional.


Conoce más detalles en nuestro sitio web y también accede al formulario de inscripción para estos talleres. Dudas y consultas se podrán realizar al correo electrónico [email protected]

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