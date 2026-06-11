GORE MAGALLANES ENTREGÓ A EXPLOTACIÓN CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE A CORMUPA

Con la entrega simbólica de llaves y firmas protocolares que materializan el acto administrativo de entrega a explotación del CESFAM 18 de Septiembre, por parte de Gobierno Regional a la Corporación Municipal de Punta Arenas CORMUPA, el Servicio de Salud Magallanes avanzó en su trabajo como Unidad Técnica del proyecto.



La directora del Servicio de Salud, Verónica Yáñez, destacó que el proceso de puesta en marcha fue riguroso y se desarrolló mediante reuniones periódicas. “Semanalmente se reúne el comité de puesta en marcha, que es liderado por el Servicio de Salud, y del cual participan la Corporación Municipal y todos los entes técnicos involucrados, para dar fe del proceso y transparentar que el trabajo se ha dado de acuerdo a los plazos estipulados para ello y estamos cumpliendo como Servicio de Salud, responsablemente con lo comprometido”, señaló la directora.



Asimismo, la gestora de la Red Asistencial, señaló que a partir de esta entrega corresponde a la Corporación Municipal y al propio CESFAM ejecutar los pasos siguientes. “En este proceso nosotros hacemos entrega y a partir de ahí, se planifica el traslado por parte de la Corporación Municipal y del mismo CESFAM con todos los funcionarios, implementos y equipamientos que ellos requieren trasladar. Dicho sea de paso, en el establecimiento estamos entregando equipamiento nuevo, de última generación para poder dar cuenta de un establecimiento que va a estar al estándar de lo que la comunidad espera”, afirmó Yáñez.



La nueva infraestructura albergará a más de 150 funcionarios del establecimiento. Para el director del CESFAM 18 de Septiembre, Martín Arguedas, esta entrega responde a un anhelo largamente esperado por la comunidad funcionaria y usuaria del sector. “Los funcionarios tienen claro que se cambian próximamente, así que eso ayuda a bajar la ansiedad del equipo, en total son 157 funcionarios, entre titulares, plantas y honorarios, que dispondrán de 3.300 M2 equipados con tecnología de punta; además, los espacios están consignados para todos los funcionarios, por lo tanto, no habrá topes y todos podrán hacer uso de esta infraestructura”, indicó el director.



Por su parte, Juan Felipe Araya, Secretario General de CORMUPA, indicó que la marcha blanca del establecimiento, una vez efectuado el traslado, considerará en promedio dos semanas. “La primera quincena de julio es una buena fecha para que esté en apertura total, sin duda van a existir algunos inconvenientes, vamos a tener algunos temas, ya que recién vamos a estar abriendo este nuevo centro, pero lo importante es que vamos a estar preparados con todos los temas de contingencia, para que los usuarios puedan recibirlo y estar bien”, enfatizó.



Además, el secretario de CORMUPA, destacó el trabajo previo desarrollado por la Corporación, para el buen funcionamiento del nuevo centro de salud. “Está todo considerado, tenemos procesos licitatorios de limpieza en curso, la CORMUPA en este tiempo se ha dedicado a trabajar en eso, cuando tengamos esto en operación, podremos trabajar acorde, inclusive hemos contratado un ingeniero que va a ver todos los temas de automatización, ya que este centro viene con paneles automáticos (…) esto es un avance tremendo par la comunidad y en temas tecnológicos”, puntualizó Juan Felipe Araya.



Desde Gobierno Regional de Magallanes en su calidad de Mandante, Francisca del Fierro, jefa División de Presupuesto e Inversión Regional, expresó su satisfacción por la culminación del proyecto de inversión. “Estamos muy contentos y orgullosos del trabajo que se ha hecho con el Servicio de Salud, el desarrollo de toda esta infraestructura que colabora a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta comuna, y es parte de un esfuerzo continuo del Gobierno Regional a través del Convenio de Programación que tenemos junto al Ministerio de Salud, donde tenemos más inversiones programadas, por lo que esperamos seguir aportando al desarrollo y salud de los habitantes de nuestra región”.



El nuevo establecimiento de salud, cuenta con una superficie de 3.294.9 m2; en 3 niveles que consideran Estanques de respaldo Agua Potable, Estanque Incendios, Sala bombas, Recinto gases clínicos, Grupo electrógeno de respaldo con Estanque combustible respaldo de acuerdo al DS 594 del Ministerio de Salud, y la Res. Ex. N° 8.954 de fecha 05.12.2013 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, salas de equipos, bodegas, REAS, Box farmacia, sala de usos múltiples, vestuarios de personal, Sala control centralizado, boxes de consulta, boxes de procedimiento, box de reanimación, atención dental, rayos x, rehabilitación, ginecología, toma de muestras, programas especiales, salas IRA y ERA, box paciente crítico, administración, SOME, en primer y segundo nivel.



