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9 de junio de 2026

CORMUPA INCORPORÓ MODERNA MÁQUINA ÓPTICA

​La nueva cámara retinal permitirá mejorar los tiempos de atención y ampliar la cobertura.

MO 4
La Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) de Punta Arenas adquirió una nueva Cámara Retinal No Midriática, equipamiento de última generación que fortalecerá la capacidad diagnóstica y resolutiva de la red comunal de salud. La adquisición, financiada con recursos propios de la Corporación Municipal, representó una inversión de $28.583.435 y permitirá optimizar la atención oftalmológica, especialmente de pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes.

El nuevo equipo permitirá realizar exámenes de fondo de ojo sin necesidad de dilatación pupilar de rutina, reduciendo significativamente los tiempos de espera y mejorando la experiencia de atención de los usuarios. Además, facilita la obtención de imágenes de alta calidad de la retina, favoreciendo diagnósticos más oportunos y un seguimiento clínico más eficiente.

Durante la presentación del equipamiento, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de esta inversión para la salud de los vecinos y vecinas. "Esta es una máquina nueva, de última generación", señaló la autoridad comunal, agregando que "lo que buscamos es que la experiencia del paciente sea mucho más rápida. Este lugar atiende a más de 50 personas todos los días, con exámenes fundamentales para evaluar la salud visual y su evolución".

Desde el Área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Víctor Fuentes, destacó el salto tecnológico que representa esta adquisición. "Hemos avanzado prácticamente 14 años en actualización tecnológica. Esta cámara no midriática reduce considerablemente los tiempos de espera, ya que no es necesario esperar la dilatación de la pupila del paciente. Para la comunidad, esto representa un tremendo avance", indicó el encargado.

Además, Fuentes explicó que el nuevo equipamiento beneficiará a cerca de 7 mil usuarios y permitirá aumentar la cobertura de atención oftalmológica en aproximadamente un 10%.

Finalmente, desde la Corporación destacaron que la UAPO cumple un rol estratégico dentro de la red comunal de salud, recibiendo interconsultas y órdenes de procedimiento oftalmológicas provenientes de los Cesfam, Cecosf y otros dispositivos de Atención Primaria, consolidándose como un centro de apoyo para toda la comuna.
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