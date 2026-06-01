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1 de junio de 2026

INCENDIO DESTRUYE VEHÍCULO DE LA CORMUPA

El siniestro ocurrió durante la madrugada en el estacionamiento del ex Ceia. Desde la Corporación anunciaron una querella e investigación para identificar a los responsables.

IC 3
Un vehículo de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) resultó completamente destruido tras un incendio registrado durante la madrugada de este lunes en el ex Ceia de calle José Menéndez, ubicado en el centro de la ciudad. Las autoridades anunciaron la presentación de una querella, además de la revisión de registros de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, informó que el incendio afectó a uno de dos vehículos que se encontraban estacionados en el lugar. "Están en un proceso de baja y no funcionaban desde hace bastante tiempo. Sin embargo, fue un incendio intencional, por lo que ya nos comunicamos con el GORE, que cuenta con cámaras en este sector, para determinar qué sucedió. Se van a interponer las acciones judiciales correspondientes", señaló la autoridad.

Además, el jefe comunal agregó que "lo más probable es que haya sido una persona en situación de calle que ingresó al lugar, considerando los elementos que hay en este espacio".

Por su parte, la secretaria general de Cormupa, Elena Blackwood, lamentó lo ocurrido y explicó que el recinto había sido facilitado por el municipio para resguardar vehículos que ya no forman parte de la operación institucional.

"Como señalaba el alcalde, estos vehículos están en proceso de ser dados de baja, por lo tanto, no impactan el funcionamiento de nuestros recintos de salud. Sin embargo, lamentamos profundamente este hecho. Todo indica que pudo haber sido intencional, considerando algunos elementos que se encuentran dispersos en el lugar. Además, se trata de un recinto privado y cerrado, por lo que preocupa que situaciones como esta ocurran en pleno centro de la ciudad", afirmó Blackwood.

La emergencia fue reportada a través de la línea de emergencias 800 800 134, según informó el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza Schwarzenberg. "Nuestros dispositivos de seguridad llegaron de inmediato al lugar junto a Bomberos, quienes trabajaron en la extinción del incendio. Nuestra principal preocupación era que las llamas se propagaran hacia el inmueble colindante, pero afortunadamente eso no ocurrió y solo debemos lamentar la pérdida de uno de los vehículos", explicó.
PP 3

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