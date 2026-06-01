1 de junio de 2026
"TALLER DEL ALMA" EMPRENDEDORA IMPULSA EL BIENESTAR INTEGRAL CON TERAPIAS, TALLERES Y CONEXIÓN EMOCIONAL EN PUNTA ARENAS
Buenos días región.
Desde una profunda crisis personal hacia la creación de un espacio dedicado al bienestar integral. Ese fue el camino que relató esta mañana Yoanna Vilches, dueña y fundadora de Taller del Alma, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.
La emprendedora, radicada hace ocho años en Punta Arenas y oriunda de la Quinta Región, explicó que su proyecto nació a partir de un proceso de transformación personal que la llevó a buscar herramientas para sanar y posteriormente ayudar a otras personas.
“Estaba pasando por una crisis muy grande, prácticamente una noche oscura del alma. Desde ese proceso de sanar surgió la necesidad de ayudar a otros con sus molestias físicas y desde ahí comenzó el estudio de la masoterapia”, comentó.
Vilches explicó que, a medida que avanzaba trabajando con personas, comprendió que muchas dolencias físicas también estaban relacionadas con factores emocionales, mentales y espirituales, lo que la llevó a ampliar constantemente su formación.
“Nunca he parado de estudiar porque todas las personas son diferentes. Somos seres complejos y multidimensionales, entonces no se puede trabajar solamente desde lo físico”, señaló.
Inicialmente comenzó realizando atenciones a domicilio, formalizando su actividad mediante boletas de honorarios. Sin embargo, hace un año decidió dar un nuevo paso y acercarse al Centro de Negocios Sercotec para formalizar su emprendimiento, abrir un espacio propio y ampliar su oferta hacia talleres grupales.
“Necesitaba un espacio que entregara bienestar desde el momento en que la persona entra, que se sintiera seguro y acogedor”, explicó.
Actualmente, Taller del Alma desarrolla diversas actividades complementarias, entre ellas talleres de yoga, danza circular y cursos enfocados en terapias integrativas. La emprendedora destacó especialmente la importancia del arte, el juego y la conexión con la infancia como herramientas terapéuticas.
“A través del juego y la expresión artística podemos reencontrarnos con partes olvidadas de nosotros mismos, con talentos y dones que quedaron guardados”, indicó.
Respecto al escenario actual, Vilches considera que existe una mayor apertura hacia el bienestar emocional y la salud integral, particularmente entre las nuevas generaciones, aunque advirtió que las redes sociales y la idealización permanente generan nuevas presiones.
“Hoy muchas personas están cansadas de buscar soluciones superficiales y quieren ir a la raíz de lo que les pasa”, afirmó.
Finalmente, entregó un mensaje dirigido a quienes evalúan iniciar un emprendimiento, destacando la perseverancia como elemento central del proceso.
“Nunca rendirse. Siempre buscar alternativas, reinventarse y adaptarse. Hay tiempos buenos y tiempos difíciles, pero la idea es seguir creciendo”, concluyó.
La emprendedora además extendió la invitación a participar en las actividades que desarrolla durante junio, incluyendo los ciclos de danza circular que se realizan los sábados a las 15:00 horas.
El sondeo muestra una caída sostenida en el respaldo al Mandatario durante mayo, especialmente entre sectores populares, habitantes de regiones y electores de centro, mientras crece el interés ciudadano por los anuncios económicos y de seguridad que realizará este lunes.
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