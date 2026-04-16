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16 de abril de 2026

"ICHIBAN PUQ" JULIO CHRISTIE IMPULSA EL DESARROLLO DE LAS ARTES MARCIALES TRADICIONALES EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

ichibanpuq

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Julio Christie, representante de Ichiban Puq, conversó sobre su proyecto enfocado en la enseñanza de artes marciales japonesas, destacando disciplinas como el aikido tradicional, además de otras prácticas como el judo y el karate.

El impulsor de esta iniciativa es un magallánico con una trayectoria ligada al deporte desde su juventud, cuando jugaba fútbol en el barrio 18 de Septiembre. Posteriormente, vivió durante ocho años en Europa, etapa en la que profundizó su formación en artes marciales japonesas, abarcando tanto el aikido tradicional como su variante deportiva, además del judo. Actualmente, su proyecto también integra el trabajo junto a su hijo, quien colabora con la enseñanza de karate.

Christie explicó que lleva cuatro meses desde su regreso a la región, período en el que ha buscado consolidar su propuesta deportiva y formativa. En este proceso, ha contado con el apoyo del Centro de Negocios de Sercotec, instancia que ha sido clave para fortalecer su idea de negocio y dar el paso hacia el emprendimiento.

En cuanto a la oferta abierta a la comunidad, Ichiban Puq realiza clases gratuitas todos los sábados en el Gimnasio Fiscal, entre las 11:00 y las 16:00 horas. A esto se suman las sesiones que se desarrollan de lunes a viernes, entre las 18:00 y las 21:00 horas, en dependencias de Funny Afternoon AfterSchool, ubicado en calle O’Higgins #266.

De esta forma, la iniciativa busca no solo promover la práctica de las artes marciales japonesas en la región, sino también generar espacios accesibles para la comunidad, fomentando el deporte, la disciplina y el desarrollo personal en Punta Arenas.



corte puq

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