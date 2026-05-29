DELEGADO RODOLFO MONCADA SOSTIENE SALUDO CON PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

En el marco del Primer Encuentro Nacional de Delegados Presidenciales realizado en Santiago, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, sostuvo un cordial saludo con el Presidente de la República, José Antonio Kast.

La comitiva de Magallanes y Antártica Chilena estuvo encabezada por la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, quien, junto al propio delegado Moncada y los delegados presidenciales provinciales de Tierra del Fuego y Última Esperanza, Margarita Norambuena y Liber Lazo, respectivamente, realizaron un saludo a la Primera Dama María Pía Adriasola.

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Cabe recordar que esta instancia formó parte de una jornada de trabajo y coordinación desarrollada en el Palacio de La Moneda, orientada a fortalecer la gestión territorial y el trabajo conjunto entre las distintas autoridades del país, tanto a nivel regional como provincial.