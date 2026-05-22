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22 de mayo de 2026

PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS "ARTURO PRAT" CELEBRA 39 AÑOS DE HISTORIA CON DESFILE CONMEMORATIVO EN PUERTO WILLIAMS

La actividad contempló un recorrido por lugares emblemáticos de la historia institucional, además de una sesión solemne donde se reconoció la labor voluntaria, junto al importante rol que cumple la entidad en rescates agrestes y atención de emergencias en la Provincia Antártica Chilena.

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​En el marco de su 39° aniversario, la Primera Compañía de Bomberos "Arturo Prat" de Puerto Williams realizó una ceremonia conmemorativa que incluyó un desfile por distintos lugares emblemáticos de su historia institucional, con presencia de la comunidad y autoridades locales. 


Musicalizada por la banda de guerra "Albatros", la actividad comenzó en el actual cuartel y continuó en el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths —sitio donde fue fundada la compañía en 1987— y posteriormente en el antiguo Cuartel General, hoy sede de los Oficiales Generales del Cuerpo de Bomberos. 

La jornada concluyó en el cuartel donde se dio inicio a esta jornada. Esta edificación, denominada "Jorge Vera Vera", fue inaugurada en 2007 y nombrada en honor al superintendente que lideró la llegada del primer carro bomba y la construcción de las actuales dependencias.  

Posteriormente, se desarrolló una sesión solemne, instancia en la que se presentaron a nuevos integrantes, se entregaron reconocimientos por asistencia y se destacaron las actividades desarrolladas durante el último año. 

Una de las autoridades presentes, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena Rodolfo Moncada Salazar, destacó la labor que realiza la institución bomberil, especialmente en materia de rescates agrestes y atención de emergencias en la provincia. "Es muy grato poder acompañarlos en este 39° aniversario y reconocer el trabajo que desarrollan durante todo el año, sobre todo en esta temporada estival donde han tenido una labor mucho más intensa de rescates en los Dientes de Navarino y distintas emergencias. Queremos agradecer su permanente disposición frente a cualquier situación que afecte a la comunidad y reiterar que, como Delegación, seguiremos disponibles para colaborar en todo lo necesario para fortalecer su gestión y trabajo en el territorio", manifestó. 

Por su parte, el director de dicha compañía de Bomberos, Miguel Troncoso, agradeció y reconoció a todas las personas que han formado parte de la historia de la institución durante sus 39 años de existencia. "Queremos valorar a quienes integraron esta compañía, a quienes hoy la conforman y también a quienes quieran sumarse en el futuro. Nuestra historia se construye en conjunto y, en una localidad pequeña como Puerto Williams, donde todos nos apoyamos, esta compañía pertenece a toda la comuna. Invitamos a la comunidad a colaborar y participar de distintas formas, porque siempre necesitamos personas que nos ayuden a cumplir nuestra labor al servicio de la comunidad", expresó. 

Actualmente, la Primera Compañía de Bomberos "Arturo Prat" está integrada por cerca de 35 voluntarios y voluntarias, quienes cumplen simultáneamente labores operativas y administrativas dentro de la entidad. Además de sus funciones tradicionales de respuesta ante incendios estructurales y rescates vehiculares, la compañía se ha especializado en rescates de montaña y en zonas agrestes, registrando más de diez emergencias durante la última temporada estival en sectores como los Dientes de Navarino. 

A ello se suman acciones de apoyo comunitario, actividades educativas y colaboraciones recreativas con la población. La institución también destacó el mejoramiento de su sala de sesiones, remodelada gracias al apoyo de fondos concursables y aportes de entidades locales como la Municipalidad de Cabo de Hornos y la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, espacio que busca preservar y proyectar la historia e identidad de la compañía de cara a su próximo 40° aniversario.


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