PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS "ARTURO PRAT" CELEBRA 39 AÑOS DE HISTORIA CON DESFILE CONMEMORATIVO EN PUERTO WILLIAMS

​En el marco de su 39° aniversario, la Primera Compañía de Bomberos "Arturo Prat" de Puerto Williams realizó una ceremonia conmemorativa que incluyó un desfile por distintos lugares emblemáticos de su historia institucional, con presencia de la comunidad y autoridades locales.

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Musicalizada por la banda de guerra "Albatros", la actividad comenzó en el actual cuartel y continuó en el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths —sitio donde fue fundada la compañía en 1987— y posteriormente en el antiguo Cuartel General, hoy sede de los Oficiales Generales del Cuerpo de Bomberos.

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La jornada concluyó en el cuartel donde se dio inicio a esta jornada. Esta edificación, denominada "Jorge Vera Vera", fue inaugurada en 2007 y nombrada en honor al superintendente que lideró la llegada del primer carro bomba y la construcción de las actuales dependencias.

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Posteriormente, se desarrolló una sesión solemne, instancia en la que se presentaron a nuevos integrantes, se entregaron reconocimientos por asistencia y se destacaron las actividades desarrolladas durante el último año.

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Una de las autoridades presentes, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena Rodolfo Moncada Salazar, destacó la labor que realiza la institución bomberil, especialmente en materia de rescates agrestes y atención de emergencias en la provincia. "Es muy grato poder acompañarlos en este 39° aniversario y reconocer el trabajo que desarrollan durante todo el año, sobre todo en esta temporada estival donde han tenido una labor mucho más intensa de rescates en los Dientes de Navarino y distintas emergencias. Queremos agradecer su permanente disposición frente a cualquier situación que afecte a la comunidad y reiterar que, como Delegación, seguiremos disponibles para colaborar en todo lo necesario para fortalecer su gestión y trabajo en el territorio", manifestó.

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Por su parte, el director de dicha compañía de Bomberos, Miguel Troncoso, agradeció y reconoció a todas las personas que han formado parte de la historia de la institución durante sus 39 años de existencia. "Queremos valorar a quienes integraron esta compañía, a quienes hoy la conforman y también a quienes quieran sumarse en el futuro. Nuestra historia se construye en conjunto y, en una localidad pequeña como Puerto Williams, donde todos nos apoyamos, esta compañía pertenece a toda la comuna. Invitamos a la comunidad a colaborar y participar de distintas formas, porque siempre necesitamos personas que nos ayuden a cumplir nuestra labor al servicio de la comunidad", expresó.

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Actualmente, la Primera Compañía de Bomberos "Arturo Prat" está integrada por cerca de 35 voluntarios y voluntarias, quienes cumplen simultáneamente labores operativas y administrativas dentro de la entidad. Además de sus funciones tradicionales de respuesta ante incendios estructurales y rescates vehiculares, la compañía se ha especializado en rescates de montaña y en zonas agrestes, registrando más de diez emergencias durante la última temporada estival en sectores como los Dientes de Navarino.

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A ello se suman acciones de apoyo comunitario, actividades educativas y colaboraciones recreativas con la población. La institución también destacó el mejoramiento de su sala de sesiones, remodelada gracias al apoyo de fondos concursables y aportes de entidades locales como la Municipalidad de Cabo de Hornos y la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, espacio que busca preservar y proyectar la historia e identidad de la compañía de cara a su próximo 40° aniversario.





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