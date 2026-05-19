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19 de mayo de 2026

MUNICIPIO INICIA MAÑANA RETIRO DE INVITACIONES PARA "DIVORCIADOS 2.0"

Las funciones gratuitas reunirán a destacados actores nacionales en el Teatro Municipal.

DIVORCIADOS (3)

La Municipalidad de Punta Arenas informó que mañana miércoles se dará inicio al retiro de invitaciones para la obra de teatro "Divorciados 2.0", exitosa comedia nacional que se presentará este sábado 23 de mayo en el Teatro Municipal José Bohr.

La obra contará con la participación de reconocidos actores nacionales como Rodrigo Muñoz, Andrés Velasco, Fernando Larraín y Carlos Díaz, quienes traerán a la ciudad una comedia que aborda, con humor y situaciones cotidianas, las relaciones de pareja, las separaciones y los cambios en la vida adulta; mostrando distintas miradas sobre el amor, la amistad y las segundas oportunidades, en un formato cercano y entretenido para el público.

En ese contexto, uno de sus protagonistas, Fernando Larraín, extendió la invitación a la comunidad. "Este sábado 23 estaremos en el Teatro Municipal de Punta Arenas a las cinco y a las siete y media de la tarde para que podamos disfrutar juntos. Es una excelente obra, con un elenco muy entretenido, así que no se la pierdan. Nos vemos en Punta Arenas", señaló.  

El alcalde Claudio Radonich destacó que esta actividad forma parte del esfuerzo municipal por acercar la cultura a la comunidad. "Seguimos con más cultura gratuita para Punta Arenas, gracias a la Municipalidad y a la Fundación Cultural. Esta es una obra muy potente y popular, que ha sido un éxito, por lo mismo tendremos dos funciones este sábado 23, a las 17:00 y a las 19:30 horas", señaló.

Respecto al retiro de entradas, la autoridad explicó que "las invitaciones se comenzarán a entregar este miércoles 20 desde las 17:00 horas, tanto en Unimarc sur como en la boletería del Teatro Municipal. En tanto, el viernes 22 la entrega será exclusivamente en el teatro, desde las 15:00 horas".

La obra, recomendada para mayores de 14 años por su contenido, tiene una duración aproximada de 80 minutos y forma parte de la Cartelera Cultural 2026 impulsada por el municipio. En ese contexto, el alcalde hizo un llamado a la responsabilidad del público. "Le pedimos a quienes retiren su invitación que, si no pueden asistir, la entreguen a otra persona. Es frustrante ver asientos vacíos cuando hay vecinos que se quedan sin entrada. Es un esfuerzo importante que realizamos como municipalidad para que la cultura sea accesible para todos", agregó.

Finalmente, desde el municipio adelantaron que la programación cultural continuará con nuevas actividades durante el mes, entre ellas la conmemoración del Día del Patrimonio, la presentación del Trío Croata Kamov y futuras funciones junto al Ballet Juvenil del Teatro Municipal de Santiago, consolidando una oferta diversa y gratuita para la comunidad.

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