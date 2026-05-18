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18 de mayo de 2026

MARIO ABAD PETIGNANI ASUME LA DIRECCIÓN DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE VILLA TEHUELCHES

El profesional, con amplia trayectoria en gestión asistencial y formación de postgrado en administración de salud, liderará los desafíos sanitarios de la comuna de Laguna Blanca.

Director Posta

​Dando cumplimiento al compromiso de mantener y fortalecer la salud de los habitantes de la comuna de Laguna Blanca, hoy lunes 18 de mayo asumió sus funciones el nuevo director de la Posta de Salud Rural de Villa Tehuelches “Fernando Ampuero Cheuquel”, el profesional Mario Andrés Abad Petignani.

 
El nuevo directivo es Tecnólogo Médico con mención en Imagenología y Física Médica por la Universidad Austral de Chile. Posee un MBA en Dirección y Administración de Servicios de Salud y Hospitales, además de diplomados en Gestión de Calidad y Acreditación para la Atención Primaria de Salud (APS).

 
Abad Petignani cuenta con experiencia previa en la red asistencial regional, habiéndose desempeñado recientemente como Encargado de la Unidad de Apoyo Clínico y Diagnóstico en la Subdirección de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, sumando además experiencias previas en la Corporación Municipal de Punta Arenas, el Hospital Clínico de Magallanes y el Hospital de Puerto Natales.

 
Al respecto, el Alcalde de Laguna Blanca, Fernando Ojeda González, destacó la llegada del nuevo profesional, afirmando que “la incorporación del profesional Mario Abad, a la dirección de nuestra Posta Rural responde a nuestra labor constante por mantener una salud de calidad en la comuna. Su experiencia técnica será fundamental para liderar los desafíos de la Posta Fernando Ampuero Cheuquel, asegurando que cada vecino y vecina de Laguna Blanca reciba la atención que merece de manera eficiente y oportuna".

 
Por su parte, el nuevo director señaló que sus prioridades inmediatas estarán centradas en la gestión de los procesos internos y en asegurar una atención resolutiva para toda la comunidad de Laguna Blanca.

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