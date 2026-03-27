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27 de marzo de 2026

CRISTIAN MUGA ASUME COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE ENAP

· También fue designada Consuelo Raby como directora de la empresa estatal.

muga

El Presidente de la República, José Antonio Kast, designó a Cristian Muga Aitken como presidente del Directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

Muga es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, diplomado en Reforma Procesal Penal y tiene estudios de postgrado en UC Hastings. Durante su carrera ha destacado en áreas como litigación en delitos económicos complejos, asesoría en investigaciones penales con impacto reputacional y acompañamiento en gestión de crisis judicial y comunicacional.

El Mandatario también nombró directora a Consuelo Raby, abogada de la Universidad Católica con LL.M. de Duke University. Tiene amplia experiencia en derecho corporativo y mercados de capitales. Ha ocupado cargos en directorios públicos y privados, entre ellos, Grupo Security y la presidencia de Empresa Portuaria Talcahuano. Fue parte del directorio de Enap entre 2021 y 2022.

De esta manera, el Directorio quedó conformado por Cristian Muga, Consuelo Raby y los cinco miembros que aún tienen vigente sus respectivos períodos: Ximena Corbo, Laura Albornoz, Rodrigo Azócar, Rodrigo Manubens (propuestos por Alta Dirección Pública) y Nolberto Díaz (representante de las trabajadoras y trabajadores).

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