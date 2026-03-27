27 de marzo de 2026
CRISTIAN MUGA ASUME COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE ENAP
· También fue designada Consuelo Raby como directora de la empresa estatal.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, designó a Cristian Muga Aitken como presidente del Directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).
Muga es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, diplomado en Reforma Procesal Penal y tiene estudios de postgrado en UC Hastings. Durante su carrera ha destacado en áreas como litigación en delitos económicos complejos, asesoría en investigaciones penales con impacto reputacional y acompañamiento en gestión de crisis judicial y comunicacional.
El Mandatario también nombró directora a Consuelo Raby, abogada de la Universidad Católica con LL.M. de Duke University. Tiene amplia experiencia en derecho corporativo y mercados de capitales. Ha ocupado cargos en directorios públicos y privados, entre ellos, Grupo Security y la presidencia de Empresa Portuaria Talcahuano. Fue parte del directorio de Enap entre 2021 y 2022.
De esta manera, el Directorio quedó conformado por Cristian Muga, Consuelo Raby y los cinco miembros que aún tienen vigente sus respectivos períodos: Ximena Corbo, Laura Albornoz, Rodrigo Azócar, Rodrigo Manubens (propuestos por Alta Dirección Pública) y Nolberto Díaz (representante de las trabajadoras y trabajadores).
El individuo intentó ocultarse al interior del Cementerio Municipal Sara Braun, donde fue ubicado mediante un dron policial.
El individuo intentó ocultarse al interior del Cementerio Municipal Sara Braun, donde fue ubicado mediante un dron policial.