ENAP RECIBE A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN CABO NEGRO PARA CONOCER PROCESOS DE GAS Y COMBUSTIBLES

En el marco del programa “Puertas Abiertas”, la ENAP recibió a 16 estudiantes y dos docentes de Ingeniería Civil Química de la Universidad Autónoma de Chile, quienes visitaron el complejo industrial Cabo Negro para conocer en terreno los procesos asociados a la producción de combustibles y gas natural en la Región de Magallanes.

La jornada contempló dos ejes principales: un recorrido por el laboratorio, donde los estudiantes conocieron los procesos de certificación de combustibles y el trabajo del área de Ingeniería del Petróleo; y una visita a la planta, enfocada en la recepción y procesamiento del gas natural. La actividad fue coordinada por el área de Comunidades de la empresa, con apoyo de equipos técnicos de la instalación.

Desde ENAP destacaron que este tipo de iniciativas permite vincular la formación teórica con la práctica industrial, fortaleciendo el conocimiento del sistema energético nacional. Asimismo, se relevó el valor de acercar a estudiantes de otras regiones a la realidad productiva de Magallanes.

Los participantes valoraron la experiencia, destacando la posibilidad de dimensionar en terreno los procesos y equipos que habitualmente abordan en sus estudios. También resaltaron la oportunidad de conocer el rol de ENAP en el abastecimiento energético del país y la importancia de la región en la producción de hidrocarburos.

La visita se enmarca además en el programa Ingeniería 2030, que vincula a la Universidad de Magallanes con la Universidad Autónoma, promoviendo instancias de intercambio académico y conocimiento del potencial energético del territorio, incluyendo el desarrollo de combustibles y nuevas energías.

​

