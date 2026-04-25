DÍA DEL PINGÜINO: CURIOSIDADES DE UNA ESPECIE CLAVE EN LOS ECOSISTEMAS DEL SUR

​En el marco del Día del Pingüino, estas especies vuelven a ser protagonistas por sus características y su estrecha relación con los ecosistemas australes. Los pingüinos son aves, por lo que no tienen dientes. Sin embargo, en el interior de su boca poseen estructuras similares a púas que les permiten sujetar y descomponer sus alimentos, principalmente peces y krill.



Una de sus principales características es su distribución: los pingüinos habitan exclusivamente en el hemisferio sur, con alta presencia en la Antártica, aunque también se encuentran en zonas templadas. La única especie que cruza la línea del Ecuador es el pingüino de Galápagos, lo que lo convierte en un caso excepcional.

En cuanto a su comportamiento, los pingüinos son monógamos durante cada temporada reproductiva. Forman pareja por un ciclo completo de apareamiento, aunque pueden cambiar de compañero en la siguiente temporada. Además, poseen una notable adaptación al medio acuático: sus alas se transformaron en potentes aletas que les permiten “volar” bajo el agua, alcanzando velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora.

Otra curiosidad es la capacidad de regular su temperatura corporal. En especies como el Pingüino de Humboldt, la piel rosada alrededor del pico y los ojos cumple una función clave para disipar el exceso de calor. Por su parte, el Pingüino barbijo ha desarrollado una estrategia basada en microsiestas de pocos segundos, pudiendo acumular miles de estos descansos durante la temporada de crianza.

En el caso del Pingüino de Magallanes, su presencia no se limita a la región que le da nombre, ya que se distribuye desde Coquimbo hasta Cabo de Hornos, y en el Atlántico desde el Golfo San Matías hacia el sur, incluyendo las Islas Falkland.

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