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19 de abril de 2026

RESERVA PINGÜINO REY EVIDENCIA RIQUEZA DE ESPECIES EN TIERRA DEL FUEGO

El área protegida en Bahía Inútil muestra una alta diversidad biológica tras más de una década de conservación, con presencia de fauna nativa, especies endémicas y una consolidada colonia de pingüinos rey.

RESERVA PINGÜINO REY

La Reserva Natural Pingüino Rey, ubicada en Bahía Inútil en Tierra del Fuego, continúa evidenciando avances en su proceso de recuperación ecológica, consolidándose como un espacio relevante para la conservación de la biodiversidad en la región. El área, que en el pasado presentaba un alto nivel de erosión, hoy alberga una amplia variedad de especies.

Hace 14 años, el territorio mostraba un suelo degradado y la presencia de solo ocho pingüinos rey. Con la creación de la reserva en 2011, se inició un proceso de restauración que permitió la regeneración de la flora y el retorno progresivo de distintas especies de fauna.

Actualmente, el espacio protegido resguarda más de 160 pingüinos rey, además de una diversidad biológica que incluye alrededor de 120 especies de aves, mamíferos como camélidos nativos, un roedor endémico, cinco especies de lepidópteros, cerca de 90 especies de plantas y una lagartija endémica.

Junto con estos avances, también se ha registrado la presencia de especies exóticas invasoras, lo que representa un desafío en materia de manejo y conservación. Asimismo, desde la reserva destacan que aún existe un amplio campo de estudio, considerando la presencia de organismos como escarabajos, líquenes, hongos y especies asociadas al estuario del río Marazzi.

Fuente: @pinguinorey en Instagram.

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