CUENTA PÚBLICA 2025: PORVENIR SUPERA LOS $1.100 MILLONES EN GESTIÓN DE RECURSOS Y PROYECTA NUEVOS AVANCES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, abordó diversos temas de interés comunal, marcados por preocupaciones en materia de conectividad, decisiones judiciales, inversión pública y planificación urbana.

Uno de los puntos expuestos por el jefe comunal fue el grave estado de las rutas en Tierra del Fuego, situación que —advirtió— pone en riesgo la vida de las personas y evidencia una falta de mantención en zonas aisladas del país. La preocupación surge tras un reciente accidente ocurrido el pasado viernes en el sector de Caleta María, donde una persona resultó lesionada tras caer desde un desnivel, presumiéndose una fractura en la zona baja de su cuerpo. En ese contexto, el alcalde enfatizó que “es primordial que los arreglos se hagan antes del invierno”.

En el ámbito judicial, la autoridad comunal se refirió al caso de la ex secretaria municipal Nataly Vivar, confirmando que la Municipalidad de Porvenir impugnará la sentencia laboral emitida por el Juzgado de Porvenir. El municipio reafirmó el sumario administrativo que concluyó con la destitución de la funcionaria y, tras analizar el fallo que ordenaría su eventual restitución, determinó presentar un recurso de nulidad. Según explicó el alcalde, esta acción responde a que es “jurídicamente procedente, éticamente correcto y humanamente necesario”, con el objetivo de proteger a quienes fueron víctimas conforme al proceso sumarial, el cual —asegura— no fue cuestionado por el tribunal.

En materia de desarrollo urbano, Parada destacó la aprobación de un proyecto de áreas verdes que permitirá recuperar bandejones de la avenida Hernando de Magallanes, iniciativa respaldada por el Consejo Regional y que contempla una inversión de más de 1.375 millones de pesos. El proyecto considera la intervención de más de 8 mil metros cuadrados, incorporando áreas verdes, mobiliario urbano, iluminación, juegos infantiles y espacios de recreación, además de mejoras en accesibilidad peatonal, buscando consolidar un entorno más seguro y funcional para la comunidad.

Asimismo, el alcalde subrayó que Porvenir se convirtió en la primera comuna de la región en contar con su Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (PIIMEP), aprobado de manera unánime por el Concejo Municipal. Este instrumento, desarrollado junto al Programa de Vialidad y Transporte Urbano del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, busca orientar el crecimiento urbano mediante inversiones estratégicas que promuevan una ciudad más equitativa, segura, accesible y sustentable.

Finalmente, la autoridad comunal destacó los resultados de la Cuenta Pública 2025, instancia en la que se informó la gestión de más de 1.100 millones de pesos en recursos para la comuna. De ese total, cerca de 595 millones fueron obtenidos a través de convenios con distintas instituciones públicas, permitiendo fortalecer áreas como seguridad, salud, cultura y apoyo social. Estos resultados, señaló, reflejan un trabajo sostenido en la búsqueda de financiamiento y desarrollo para Porvenir.





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